AYM'nin uzman öğretmenlik kararı ve sonuçları
AYM'nin baş/uzman öğretmenlik kararının kamuoyuna açıklanmasından sonra şimdi de gerekçeli karar yayınlandı.
Gerekçeli karar yayımlanmadan önce yaptığımız değerlendirmede;
Dün yayımlanan AYM kararına baktığımızda
1- Öncelikle belirtelim ki AYM tarafından gerekçeli kararı görmeden yorum
yapmanın yanılgıları olabilir
2-AYM'nin öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili kararı incelendiğinde objektif
olmayan ve yasa ile yapılması gereken bazı düzenlemelerin yönetmeliklere bırakılması
doğru değil diyor AYM. Örneğin aday öğretmenin asil öğretmen olması süreçleri.
Örneğin kariyer basamakları için mesleki çalışma içerik ve işleyişi.
3- Bu karar resmi gazetede yayımlamanınca geçerlilik kazanır fakat AYM verdiği iptal kararlarının uygulaması için belli bir süre verebiliyor.
Örneğin ". KARARIN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE"
4-Bu durumda karar 9 ay sonra geçerli olur.
5-AYM kararları geçmişe doğru uygulanamadığı için böyle bir karar süreci 9
ay ötelemiş olur ve 2023 yılı kariyer basamakları süreci devam eder.
6-Eğer karar bugünlerde resmi gazetede yayımlanırsa ve bahsettiğimiz süreyi
vermezse 2023 kariyer basamakları süreci kanunsuz kalır. Uygulama imkansız hale
gelir. Bu durumda bu yıl başvuru yapan yaklaşık 80-90 bin öğretmenin mağduriyeti
söz konusu olacaktır.
7- AYM kararları geriye yürümediğinden ünvanı alanlar buna bağlı olarak ek
ödeme almakta olanların bu hakları devam eder.
8-AYM sınav, ünvanlara ayrılma ya da ek ödemeyi iptal etmemiştir. Sadece işleyiş
ile ilgili bazı maddeleri iptal etmiştir.
9- Süre konusunda da (10 yıl vs) iptal söz konusu değildir.
10- ünvan, süre gibi konular daha önce de ifade ettiğimiz gibi siyasi kararlar(yaklaşımlar)
olup bu noktada yetkili olan siyaset ve TBMM'dir.
11- Seçim öncesinde önceki bakan Sayın Özer " Uzman öğretmenlik unvanı
için "10 yıl görev şartını 5 yıla düşüreceğiz", Başöğretmenlik unvanı
için "uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartını kaldırıyoruz. Çalışmalarımızı
tamamladık ve TBMM'ye göndereceğiz. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun"
demişti."
12- Bakan Tekin de bu sözler için " Sayın Tekin: ''Sayın Mahmut Bey'in
uzman öğretmenlikle ve Başöğretmenlikle ilgili söylemi bizim için bir taahhüttür.
Meclis kapalı olduğu için yasalaşmadı ve önümüzde devam eden bununla ilgili
bir mahkeme olduğunu için mahkemenin kararını bekliyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı"
13-AYM kararı da görüldüğüne göre bu konuda hem sayın Özer'in hem de sayın
Tekin'in adım atması gerekiyor.
14- Yani nihayetinde sorunu çözecek olan TBMM'dir. Fakat TBMM'ye konunun getirilmesi
siyasetin/siyasetçilerin görevidir.
15- İlk etapta bu yıl başvuran 80-90 bin öğretmenin mağdur olabileceğini yukarıda
belirtmiştik. Bu mağduriyet ve mağdur sayısı konunun TBMM nezdinde çözülme süresine
bağlı olarak değişecektir.
16- Geçmişte de ifade ettiğimiz gibi öğretmenler unvanlarla ayrılmaya sıcak
bakmadıkları gibi 17 yıldır var olan uzman öğretmenlik uygulamasının eğitim-
öğretim sürecinde bir yeri yoktur. Yani uzman olan ile olmayan arasında mali
katkı dışında bir farklılık yoktur. Çünkü uzman/baş öğretmenlik kariyer olamaz.
Kariyer sistemi için görev, yetki ve sorumluluk farklılığı olması gerekir. Öğretmenlikte
bunun mümkün olmadığı aşikardır.
17- Konu bu yönüyle de değerlendirilerek ele alınmalı ve kısa sürede çözüme
kavuşturulmalıdır. Tekrar ifade edelim ki bu değerlendirmeler genel değerlendirme
olup gerekçeli karar resmi gazetede yayımlandığında daha sağlıklı ve net değerlendirme
yapılabilir. " Şeklinde süreci ve sonuçlarını ele almıştık.
Bugün yayımlanan gerekçeli kararı incelediğimizde ilk etapta göze çarpan Temmuz
ayındaki değerlendirmemizin 3.maddesinde yer alan;
"3- Bu karar resmi gazetede yayımlamanınca geçerlilik kazanır fakat AYM verdiği iptal kararlarının uygulaması için belli bir süre verebiliyor.
Örneğin ". KARARIN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE" maddeye rastlıyoruz.
Yani iptal edilen maddelerle ilgili süreç tamamen TBMM'nin elinde.
Hızlı bir uygulama sürecine girilmemesi halinde bu yıl (2023)'de yapılacak kariyer sınavı ve süreci etkilenmeyecek ve aynen işleyecek.
9 ay içerisinde TBMM yeni bir karar alırsa bu karara (kanun değişikliğine) göre hareket edilecek.
9 ay içinde TBMM yeni bir düzenleme yapmazsa düzenleme yapılana kadar kariyer basamakları süreci 2008'de olduğu gibi askıda kalacak.
Bakan Tekin gerekçeli kararı beklediklerini bir çok kez ifade etmişti. Bakan
Tekin'in de öğretmenlere ve öğretmenlik mesleğine ekonomik katkı dışında bir
katkısı olmayan hatta unvanlar nedeniyle rahatsızlık duyulan süreci kısa sürede
yeniden dizayn etmesi bekleniyor. Tabi siyaset kurumu ve yönlendirmesi ile TBMM
kararıyla.
Maksut BALMUK
Öğretmen