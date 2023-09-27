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Sağlık-Sen üyelerine özel etüt merkezi'ni hayata geçirdi

Sağlık-Sen, online İngilizce derslerinin ardından üyelerine özel Etüt Merkezi projesini de hayata geçirdi. Üniversiteye hazırlık dersleriyle eğitime başlayacak olan Sağlık-Sen Etüt Merkezi, kısa sürede kapsamını geliştirerek sendika üyelerine destek olmaya devam edecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 11:56, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 11:57
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Sağlık-Sen üyelerine özel etüt merkezi'ni hayata geçirdi

Online platform üzerinden eğitimlerini gerçekleştirecek olan Sağlık-Sen Etüt Merkezi'nin en önemli özelliği, derslerin interaktif şekilde gerçekleştirilmesi. Derslere katılan üyelerin çocukları, öğretmenlerle birebir iletişime geçerek, sorularını sorabilecek. Ayrıca üyeler, çocuklarının çalışma durumunu takip ederek, derslere katılımını ve sınav sonuçlarını sistemden görebilecek.

Sağlık-Sen Etüt Merkezi eğitimlerine; Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji konularını kapsayacak üniversiteye hazırlık olan AYT-TYT dersleriyle yakın zamanda başlıyor. Üyelerinden ön kayıt almaya başlayan Etüt Merkezi, tecrübeli uzman kadro eşliğinde eğitimlerini ücretsiz sürdürecek.

Merkez, kısa sürede kapsamını geliştirerek sendika üyelerine destek olmaya devam edecek.

"Üyelerimize Birebir Dokunan Projeleri Hayata Geçirmeye Devam Edeceğiz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen'in gerçekleştirdiği projelerle farkını ortaya koyduğunu kaydetti. Bugüne kadar pek çok önemli projeyi üyelerinin hizmetine sunduklarını anlatan Doğan, projelerin sahada büyük beğeni kazandığını söyledi. Doğan, "Online İngilizce derslerinden sonra şimdi de üniversiteye hazırlık dersleri için alt yapı çalışmamızı tamamladık. Sahadan güzel tepkiler alıyoruz. Etüt merkezimizi daha da geliştireceğiz. Bundan sonra da üyelerimize birebir dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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