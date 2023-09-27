Sağlık-Sen üyelerine özel etüt merkezi'ni hayata geçirdi
Sağlık-Sen, online İngilizce derslerinin ardından üyelerine özel Etüt Merkezi projesini de hayata geçirdi. Üniversiteye hazırlık dersleriyle eğitime başlayacak olan Sağlık-Sen Etüt Merkezi, kısa sürede kapsamını geliştirerek sendika üyelerine destek olmaya devam edecek.
Online platform üzerinden eğitimlerini gerçekleştirecek olan Sağlık-Sen Etüt
Merkezi'nin en önemli özelliği, derslerin interaktif şekilde gerçekleştirilmesi.
Derslere katılan üyelerin çocukları, öğretmenlerle birebir iletişime geçerek,
sorularını sorabilecek. Ayrıca üyeler, çocuklarının çalışma durumunu takip ederek,
derslere katılımını ve sınav sonuçlarını sistemden görebilecek.
Sağlık-Sen Etüt Merkezi eğitimlerine; Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji
konularını kapsayacak üniversiteye hazırlık olan AYT-TYT dersleriyle yakın zamanda
başlıyor. Üyelerinden ön kayıt almaya başlayan Etüt Merkezi, tecrübeli uzman
kadro eşliğinde eğitimlerini ücretsiz sürdürecek.
Merkez, kısa sürede kapsamını geliştirerek sendika üyelerine destek olmaya
devam edecek.
"Üyelerimize Birebir Dokunan Projeleri Hayata Geçirmeye Devam Edeceğiz"
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk
Doğan, Sağlık-Sen'in gerçekleştirdiği projelerle farkını ortaya koyduğunu kaydetti.
Bugüne kadar pek çok önemli projeyi üyelerinin hizmetine sunduklarını anlatan
Doğan, projelerin sahada büyük beğeni kazandığını söyledi. Doğan, "Online
İngilizce derslerinden sonra şimdi de üniversiteye hazırlık dersleri için alt
yapı çalışmamızı tamamladık. Sahadan güzel tepkiler alıyoruz. Etüt merkezimizi
daha da geliştireceğiz. Bundan sonra da üyelerimize birebir dokunan projeleri
hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.