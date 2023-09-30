Meteoroloji'den 'sarı' alarm: 17 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde, Çanakkale'nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu. Isparta, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR



YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde, Çanakkale'nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu, Isparta, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.