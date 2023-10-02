Altının gram fiyatı 1.628 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ﻿ardından 1.628 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü dolar kurunda yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1.629 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.628 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.675 liradan, Cumhuriyet altını 10.800 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalarak 1.843 dolarla son 6 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam raporunun başta döviz piyasaları olmak üzere altın ve değerli madenlerin yönünün belirlenmesinde etkili olacağını söyledi.

ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in "şahin" adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu hatırlatan analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Banka'nın politika adımları üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

Öte yandan, cuma günü akşam, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, para ve maliye politikalarının etkinliği ve bağımsızlığının artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde görünümün pozitife çevrilebileceği aktarıldı.

Ayrıca, bu hafta yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre, bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor. Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ise eylülde yüzde 65,50 oldu.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 ve 1.830 doların destek, 1.850 ve 1.860 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.