Ankara'daki saldırıdan Bakan Yerlikaya'yı sorumlu tutan gazeteci gözaltında
Dün Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda meydana gelen saldırı girişiminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan Gazeteci Fazıl Duygun gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2023 23:08, Son Güncelleme : 02 Ekim 2023 23:12
Ankara'da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerden biri kendini patlatırken, biri etkisiz hale getirilmiş, 2 polis de hafif şekilde yaralanmıştı.
Saldırı girişiminin ardından sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan Duygun, Niğde'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan Duygun, işlemler için emniyete götürüldü.Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi