RTÜK, Ayşegül Arslan'ın sözlerine ilişkin inceleme başlattı

Ebubekir Şahin, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Arslan televizyon yayınında, saldırıya katılan terörist hakkında "Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız Her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara'da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek 'Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...'" şeklinde konuşmuştu.