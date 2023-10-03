Ankara'daki saldırıdan Bakan Yerlikaya'yı sorumlu tutan gazeteci serbest
Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabında provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Niğde'de gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2023 14:50, Son Güncelleme : 03 Ekim 2023 14:52
Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğüne teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabında provokatif paylaşımda bulunduğu iddiasıyla Niğde'de yakalanan gazeteci F.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.D, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ankara'daki saldırıdan Bakan Yerlikaya'yı sorumlu tutan gazeteci gözaltında