Gençlik ve Spor Bakanlığı 1453 Yurt Yönetim Personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın paylaşımı şu şekilde:

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor.

Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır.

Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor.



📌Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve https://t.co/6zLCl1cGBw sayfamızda yayımlanacaktır.



Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.💫 pic.twitter.com/nNWaEEE9zs