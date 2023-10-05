MEB'den önemli talimat
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 27.09.2023 tarih ve 85416974 sayılı yazılarıyla; okul ve kurumların birleştirilebileceğini, okul türlerinin değiştirilebileceğini, yeni yatırım ve tesis yapılmasının teklif edilmeyeceğini sadece bakım ve onarım yapılacağını talimat olarak il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 27.09.2023 tarih ve 85416974 sayılı yazıda özetle;
Yatırım Programı Hazırlıkları çerçevesinde;
-Acil ve zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacak,
-Yeni tesis teklif edilmeyecek,
-Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için yatırımların ömrünü uzatan; bakım, onarım ve yenilemeye ağırlık verilecek,
-Yatırım programlarında yer almasına rağmen ihtiyaç kalmamış ve yapımında zorluklarla karşılaşılan projelerin yatırım programından çıkarılması teklif edilecektir.
Mevcut okul ve dersliklerin kapasitelerinin tam olarak kullanılması çerçevesinde;
-Okul ve kurumların birleştirilmesi,
-Okul türlerinin değiştirilmesi,
-Binaların takası ve ortak kullanımı gibi tüm alternatif çözüm önerilerinin öncelikli olarak değerlendirilerek karar alınması ve uygulamaya konulması gerekli görülmektedir.
-İhtiyaç görülmesi halinde mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının alan/dal programları ile ilgili düzenlemeler de ilin ve bölgenin ihtiyaçlarına ve gelecek potansiyeline göre yapılabilecektir.
Talimatlarını tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.
İşte o yazı;
Ahmet KANDEMİR