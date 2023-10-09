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Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı

Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i tabancayla vurarak şehit eden Muhammet Berke Çorak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2023 23:07, Son Güncelleme : 09 Ekim 2023 23:11
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Polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden saldırgan tutuklandı

İhbar üzerine Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın bulunduğu daireye giden polis memuru Cihat Ermiş'e içeriden ateş edilmişti. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Ermiş, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Muhammet Berke Çorak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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