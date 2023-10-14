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MEB, burs ödemeleri nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 05.10.2023 tarih ve 86291440 sayılı yazısı ile 2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) girerek burs almaya hak kazanan öğrencilere ödemeleri nasıl yapılacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 00:10, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 09:06
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MEB, burs ödemeleri nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 05.10.2023 tarih ve 86291440 sayılı yazısında;

"1. Burs ödemeleri, ilgi (b) İş Birliği Protokolü kapsamında PTT şubelerinden hak sahiplerine imza karşılığı ve ibraz edilen kimlik fotokopisi alınarak elden teslim edilecek olan T.C. kimlik numaralarına tanımlı PTT Kartları ile yapılacaktır.

2. 2023 yılında burs almaya hak kazanan öğrenci bilgileri 10.10.2023 tarihinden itibaren e-Okul burs modülüne aktarılacaktır. Burs almaya hak kazanan ancak daha sonradan çeşitli nedenlerle bursluluk şartlarını taşımadığı anlaşılan öğrencilerin bursluluk durumlarının iptal işlemleri, öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okul müdürlüklerince e-Burs modülü üzerinden yapılacaktır.

3. Burs ücreti ödemelerinde tereddüt edilmesi durumunda hak sahibi tarafından öncelikle PTT şubelerinden alınacak hesap hareketlerinin incelenmesinden sonra Bakanlığımızla yazışmaların yapılması gerekmektedir." açıklamalarına yer verildi.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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