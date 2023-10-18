Ortak sınav tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihli ve 32304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi" 11 Ekim 2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin 5 nci maddesinin 1 inci fıkrası (ç) bendinde,

"Okullarda sınavlar;

1) 1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası-Kasım ayı ilk haftası,

2) 1. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası-Ocak ayı ilk haftası,

3) 2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası-Nisan ayı ilk haftası,

4) 2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası-Haziran ayı ilk haftası, aralığında yapılır. " ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı;

1. dönem 1. sınavlar: 23 Ekim-03 Kasım 2023 tarihleri arasında,

1. dönem 2. sınavlar: 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınavlarla ilgili tüm iş ve işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi kapsamında yürütülmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR