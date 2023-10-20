7. dönem toplu sözleşme özelinde 2024 yılında mali hakları ayrıca artırılan 8 unvan

Ağustos ayında yedincisi yürütülen ve 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda 11 hizmet kolunda uzlaşma sağlanmış, kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak ise uzlaşma sağlanamamıştır. Yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusu üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 31 Ağustos 2023 tarihinde verdiği 2023/1 sayılı karar 3 Eylül 2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Karar 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı kapsamında hangi unvanların maaşlarında ne kadar artış yapıldığına 2023/2 dönemi katsayıları esas alınarak ilgili maddeler ile aşağıda yer verilmiştir. Ayrıca kamu görevlilerine 2024/1 döneminde enflasyon farkıyla birlikte %50 civarında zam yapılacağı tahmin edilmekte olup aşağıdaki tutarlar Ocak ayında bu oranda artacaktır.

MADDE 26- KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı

KİT'lerde görev yapan;

- Başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin 6. Dönem Toplu Sözleşmede 25 puan artırımlı olarak ödenen özel hizmet tazminatı oranları 30 puana (5 puanlık artış: 242 TL),

- Bölge müdür yardımcıları, diğer müdür ile müdür yardımcılarının 6. Dönem Toplu Sözleşmede 10 puan artırımlı olarak ödenen özel hizmet tazminatı oranları 25 puana (15 puanlık artış: 726 TL) çıkarılmıştır.

- Daire başkan yardımcılarının ise özel hizmet tazminatı oranları 25 puan (1.211 TL) artırılmıştır.

MADDE 27- KİT'lerde görev yapan bazı personelin ek ödemesi

KİT'lerde görev yapan biyolog, kimyager, fizikçi, istatistikçi ve matematikçi unvanlı sözleşmeli personelin ek ödeme oranları 5 puan (242 TL) artırılmıştır.

MADDE 28- Şef ve amirlerin özel hizmet tazminatı

- Şef kadrolarında bulunanlara 6. Dönem Toplu Sözleşmede 10 puan artırımlı olarak ödenen özel hizmet tazminatı oranı 22 puana (12 puanlık artış: 581 TL) çıkarılmıştır.

- Amir kadrolarında bulunanların özel hizmet tazminatı oranı 12 puan (581 TL) artırılmıştır.

MADDE 29- Koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı

Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personele 6. Dönem Toplu Sözleşmede 8 puan artırımlı olarak ödenen ek ödeme oranı 10 puana (2 puanlık artış: 97 TL) çıkarılmıştır.

MADDE 38- Tabiplere ve diğer sağlık personeline ek ödeme, MADDE 61- Veteriner hekimlerin ek ödemesi

Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve üniversiteler gibi döner sermaye ödemesinden faydalananlar hariç olmak üzere, kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekim ile diğer sağlık personelinin (tabip, diş tabibi ve eczacılar hariç) ek ödeme oranları 10 puan (484 TL) artırılmıştır.

61 inci maddede 38 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında ilave ek ödeme öngörülen veteriner hekim kadro ve pozisyonlarında bulunanların ek ödeme oranına 10 puan daha ilave edilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece veteriner hekimlerin ek ödeme oranları toplamda 20 puan (969 TL) artırılmıştır.

MADDE 52- Teknik personelin ek ödemeleri

Kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan;

- Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, bölge plancısı ve şehir plancılarının ek ödeme oranları 20 puan (969 TL),

- Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronomların ek ödeme oranları 10 puan (484 TL),

- Diğer teknik personelin ek ödeme oranları 5 puan (242 TL),

artırılmıştır.

MADDE 54- Avukatların ek ödemeleri

Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve üniversiteler gibi döner sermaye ödemesinden faydalananlar hariç olmak üzere, avukatların ek ödeme oranları 10 puan (484 TL) artırılmıştır.

MADDE 55- Müdürler ve diğer bazı idarecilerin tazminatları

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün 7 nci ve daha alt grupları ile ekli (III) sayılı Cetvelin "G" bölümüne göre tazminat ödenenlerden;

- Bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, defterdar yardımcısı, ilçe müdürü, mal müdürü, müdür, şube müdürü, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, tiyatro müdür yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi müdür yardımcısı, opera ve bale müdür yardımcısı, belediye başkan yardımcısı, sayman, genel sekreter yardımcısı, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, merkez sekreteri, kurum sekreteri, birlik sekreteri, savunma sekreteri kadro unvanında bulunanlar ile diğer müdür ve başkan kadrolarında bulunanlara (anılan Kararın yukarıda belirtilen kapsamında yer almak kaydıyla bu bent hükmüne göre ilave tazminat öngörülen müdür ve başkan kadrolarının doğrudan hiyerarşik üstü olan müdür yardımcısı ve başkan yardımcısı kadrolarında bulunanlar dahil) dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları söz konusu tazminat oranları 20 puan (969 TL),

- Yukarıdaki unvanlar hariç, müdür yardımcısı, başkan yardımcısı, sayman yardımcısı, hazine sayman yardımcısı kadro unvanında bulunanlar ile diğer müdür yardımcısı ve başkan yardımcısı kadrolarında bulunanlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları söz konusu tazminat oranları 15 puan (726 TL),

artırılmıştır.