Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Aziz milletim, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularım, minnet ve saygıyla selamlıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın dört bir yanında Cumhuriyet bayramı çoşkumuza eşlik eden kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşadık, yaşıyoruz.

29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz, bugün ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları minnetle anıyorum.

Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir.

Cumhuriyet bir kopuş bir kesinti değil, tam tersine yeni bir filidz vermedir. Türkiye Cumhuriyeti köksüz, tarihsiz, hüdayinabit ve nevzuhur bir devlet değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir.

"Cumhuriyet ilham kaynağıdır"

Cumhuriyetimizin 100. yaşını millet olarak güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz. Reddi miras yapmıyor, şanlı mazimizin her safhasını bağrımıza basıyoruz. Geçmişten sadece ibret alamayız, aynı zamanda kuvvette alırız. Bugün Cumhuriyetimiz bizim için hem iftihar meselesi hem de ilham kaynağıdır. Gazi Mustafa Kemal, kurucusu olduğu Cumhuriyeti baknız nasıl anlatıyor: Cumhurityet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük.

Cumhuriyetin kuruluş gayesi, bizzat banisinin ifadesiyle 'kimsesizlerin kimsesi' olmaktır. Cumhuriyet bu vasfını, tam manasıyla bizim dönemimizde kazanmıştır.

"Gazze halkının yanındayız"

Nerede gözü yaşlı bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran, derdine derman olan Türkiye'dir. Bu tavrımızı daha önce Kore'de, Kıbrıs'ta, Irak, Suriye, Libya, Yemen'de ve son olarak da Karabağ'da gösterdik. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi'nin 'kimse el süremez' dediği Filistin ve Gazze için sergiliyoruz. Dün gerçekleştirdiğimiz 'Büyük Filistin' mitingi bunun bir parçasıydı.

Cumhuriyetin demokrasiyle buluşması Gazi'nin en büyük idealidir.

"İnşallah 100 milyonluk Türkiye'yi göreceğiz"

İnşallah belki de bu yılın sonunda 86 milyonu aşacağız. İnşallah 100 milyonluk Türkiye'yi de uzak olmayan bir gelecekte hep birlikte göreceğiz.

"Millete efendilik yoktur, hizmet vardır"

'Millete efendilik yoktur, hizmet vardır' inancıyla tam 21 yıldır, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet ediyoruz. Efendi değil, hizmetkarız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, ulaştırmada dev adımlar attık.

Sağlıkta hastane yatak sayımız 1923'te 12 bini bulmazken, 2002 yılında 164 bine, bu yıl ise 268 bine yükseldi. Türkiye, 1928'de sadece 1000 civarında hekime sahipken, 2002 yılında 92 bin, günümüzde 194 bin hekimle vatandaşlarına hizmet veriyor. Bugün 2032 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin kilometreye ulaşan modern demir yolu hatlarıyla milletimizin hizmetindeyiz.

İnşallah İspanyollarla tekrar bir anlaşma yapacak ve bunun (TCG Anadolu) bir üst versiyonunu ülkemize kazandırmak suretiyle uçak gemisi sayımızı 2'ye çıkartacağız.

Her biri milletimizin gurur abidesi olan eserleri, Cumhuriyetimizin yıl dönümlerinde hizmete almaya önem gösterdik. Ülkemizi devler ligine çıkardık.

"100. yıla yakışır anayasa istiyoruz"

Gazi Mustafa Kemal'in hayallerini gerçekleştirmiş bir kadro olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp, Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutladığımız bu tarihi günde bir kez daha tüm dünyaya Vahdettin Köşkü'nden ilan ediyoruz: Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının' önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak 40 yılı aşan siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi inşallah bundan sonra da Türkiye'ye ve Türk milletine aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Boğaz'da eşsiz havai fişek gösterisi

Erdoğan'ın konuşmalarının ardından İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi yapılıyor..