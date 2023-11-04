Kasım dönemi uzaktan mesleki çalışma ek dersi hangi şartta alınabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Genel Müdürlüğünün 02.11.2023 tarih ve 88690653 sayılı yazısında; Kasım dönemi uzaktan mesleki çalışma ek dersi hangi şartta alınabileceğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Kasım 2023 00:10, Son Güncelleme : 03 Kasım 2023 10:59
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Genel Müdürlüğünün 02.11.2023 tarih ve 88690653 sayılı yazısında; "13 Kasım 2023 Pazartesi gününden itibaren 19 Kasım 2023 Pazar günü saat 23.59'a kadar ÖBA üzerinden tamamlamaları gerekmektedir." açıklamalarında bulunmuştur.
İşte o yazı;
Ahmet KANDEMİR