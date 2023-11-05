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Google doları yine 24 TL'ye düşürdü

Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden Google, daha önce Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl Kutlamaları sürerken akşam saatlerinde sıra dışı bir adım atmıştı. Bugün yine aynı durum yaşandı. Google'da arama ekranına 'dolar' yazan kullanıcılar 1 doların 24 TL olduğunu gördü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Kasım 2023 21:52, Son Güncelleme : 05 Kasım 2023 21:58
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Google doları yine 24 TL'ye düşürdü

Dolar haftanın son işlem gününü 28,41 TL'den kapatırken, Euro ise 30,43 TL'den haftayı kapattı.

Son olarak haftayı 28 lira üzerinde kapatan dolar kuru için Google'da arama yapan kullanıcılar ise gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı.

Google'da "Dolar ne kadar oldu", "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar" ve sadece "dolar" araması yapan kullanıcılar, doların 24,14 liraya kadar düştüğünü gördü.

Piyasaların kapalı olması nedeniyle merak edilen durum sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada tartışılan olayın teknik arızadan olduğu düşünülürken Google tarafından neden 24,14 lira gösterildiği ise çözümlenemedi.

Şirketten bu hatayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Google doları 24 TL'ye düşürdü

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