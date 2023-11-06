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Dilan ve Engin Polat'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 12'si tutuklanırken 6 zanlının adli kontrol şartıyla serbest kaldığı soruşturmaya ilişkin savcılık ifadelerine ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2023 09:26, Son Güncelleme : 06 Kasım 2023 10:31
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın savcılık ifadelerine ulaşıldı

Engin Polat ifadesinde, MASAK raporunda aleyhine olan tespitleri kabul etmediğini belirtti.

Polat, "İddia edildiği gibi örgütlü bir şekilde gerçek bir alım ve satıma dayanmayan sahte belge ve faturalarla kaçırılmış vergileri çeşitli şirketler üzerinden işlem yaparak aklama suçlarını işlemedim. Ben ihbarcının iddia ettiği gibi yasa dışı sanal bahis suçlarını da işlemedim. İlişkili olduğum şirketleri mail order yöntemiyle yasa dışı bahis işinde kullanmadım." dedi.

Şüphelilerden Dilan Polat ise ifadesinde herhangi bir suç örgütünün üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütlü bir şekilde vergi kaçakçılığına konu sahte faturalarla elde edilen gelirleri aklamadığını iddia eden Polat, "Ben suç örgütü faaliyeti kapsamında bir suç işlemiş de değilim. Sanal bahis, kumar suçlarıyla herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. Ben ticaretle uğraşan bir kişiyim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum. Aslında ticari faaliyetlerimizi eşim Engin Polat yürütmektedir. Ben daha çok marka yüzü olarak sosyal medya çalışmaları yapmaktayım." ifadelerini kullandı.

Hakimlik, ifadesi alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 12'sinin tutuklanmasına karar verirken, 6'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Tutuklanan şüpheliler dün cezaevine gönderildi.

Operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

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