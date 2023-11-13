YÖK'ten lisansüstü tez yazım dili hakkında karar!
Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlardaki tezlerin yazım dili hakkında karar verdi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 14:00, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 11:08
Lisansüstü programlarda öğrencinin talebi danışmanın gerekçeli görüşü, Anabilim Dalı Kurul Kararı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezlerin, tezin ¼'ünden az olmamak üzere geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla, başka bir dilde de yazılabilmesine karar verilmiştir.