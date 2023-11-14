MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda yapılan son değişiklikte taşra teşkilatının unutulduğu memurlar.net yazarı Ahmet Kandemir tarafından detaylı bir şekilde ele alınmıştı.

MEB'in unuttuğu bir başka konu ise rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar.

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) rehberlik ve psikolojik danışmanlara da görev verilmesini son yönerge maddelerine aldığı halde öğretmenler Eylül-Ekim aylarında ücret alamadılar. Düzenleme yapılmadığı taktirde bundan sonra da alamayacaklar.

MEB'in bu konuda geçmişe dönük ödemeyi de kapsayacak şekilde düzenleme yapması gerekmektedir.

Maksut BALMUK

Öğretmen