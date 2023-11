MEB, bakanlıkta görevli öğretmenlerin ek ders sorunlarını çözerken taşrayı unuttu

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeler için tıklayınız.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN EK DERSLERİNDE DÜZENLEME YAPILDI

Şöyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesinin 2. fıkrası; "(2) Bu madde kapsamında ders görevi verilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, fiilen okuttukları her 2 ders saati için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." şeklinde yapılan düzenlemeyle MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmen ve usta öğreticilerin ders ücretleri için eskiden ödenmekte olan "her 5 saat ders için 1 saat daha" ibaresi "her 2 saat ders için 1 saat daha" şeklinde değiştirilerek ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde %25 artış sağlandı.

BAKANLIK MERKEZ TAŞKİLATINDA GÖREVLİ ATÖLYE VE LABORATUAR ÖĞRETMENLERİNİN EK DERSLERİNDE DÜZENLEME YAPILDI

Ayrıca, Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen Atölye ve Laboratuar Öğretmenlerinin okulda olsalardı alacakları ek ders seviyesine getirdi. Bakanlık bu değişiklikle Atölye ve Laboratuar Öğretmenlerinin görevlendirme sorunlarının önüne geçmek ve hak kayıplarını önlemek için bu yukarıdaki değişiklikleri yapmıştır. Bu değişikliğin amacını aşağıda mevzuat hükümleri ile daha net açıklayacağız. Aslında Bakanlık bu düzenlemeyle geçici görevlendirmelerdeki ek ders ödemelerinde kısmen 2006 yılı öncesine dönmüştür.

Çünkü Atölye Ve Laboratuar Öğretmenleri okulda olsalar Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre; 27 saat ders ücreti, 3 saat nöbet ücreti, 3 saat DDH ek ders ücreti ve hafta sonu Mesleki Açık liselerin Meslek Derslerine yani Derslerine girdiklerinden 10 saat Yüz Yüze Eğitim ek ders ücreti aldıklarında haftada yaklaşık olarak 40 saat ek ders ücreti almaktadırlar.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesi, 2. fıkrasına göre 18 saat ek ders ücreti almaktadırlar.

BAKANLIK BU DÜZENLEMEYLE GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDEKİ EK DERS ÖDEMELERİNDE KISMEN 2006 YILI ÖNCESİNE DÖNDÜ

Aslında önceden bu şekilde bir sorun bulunmamaktaydı. Çünkü 16 Aralık 1998 Tarihli ve 23555 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 21. maddesi, 1. fıkrası (C) bendindeki; "Bu Esaslar kapsamına giren öğretmen ve yöneticiler;

c)18 inci maddede belirtilen haller dışında;

1)Bir takvim yılında toplam 300 kişiyi ve görev süresi 6 ayı aşmamak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında geçici görevle görevlendirilenler,

2)Hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde görevlendirilenler ile endüstri ve iş yerleriyle işbirliği yapan eğitim kurumlarında bu işten sorumlu olanlar bu görevleri süresince,

aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükümlerine göre görevlendirilen öğretmen görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayıldıklarından ve Atölye Ve Laboratuar Öğretmenlerinin ek dersleri tam ödendiğinden bir görevlendirme sorunu ortaya çıkmıyordu. İşte Bakanlık bu düzenlemeyle geçici görevlendirmelerdeki ek ders ödemelerinde kısmen 2006 yılı öncesine dönmüştür.

Fakat torpil ve rahat edeyim mantığı ile geçici görevlenmelerin ayağa düştüğü dönemlerde Bakanlık 2006 yılında önlem alarak geçici görevlenmeleri 18 saat ek dersle sınırlandırma yolunu seçti.

BAKANLIK 2006 YILINDA, TÜM GÖREVLENDİRMELERDE ÖDENECEK EK DERSİ 18 SAAT İLE SINIRLANDIRDI.

Bu nedenle 16 Aralık 2006 Tarihli ve 26378 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Geçici görevlendirme" başlıklı 21. maddesi, 1. fıkrasındaki; "(1) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere; 16 ncı maddede belirtilen görevler ile izinli ve raporlu olunan süreler hariç olmak üzere, görevlendirmeye ilişkin onay tarihinden itibaren, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil haftada 18 saat ek ders ücreti kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile diğer hususlar belirtilir." hükümleriyle tüm görevlendirmelerde ödenecek ek ders 18 saat ile sınırlandırıldı.

Daha sonra 16 Aralık 2006 Tarihli ve 26378 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Geçici görevlendirme" başlıklı 21. maddesi, 23 Ocak 2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 5. maddesiyle yürürlükten kaldırılarak geçici görevlendirmeler tamamıyla "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesi kapsamına alınmıştır.

Sonraları yapılan birçok değişiklikle ve yeni yapılan yukarıda yer verdiğimiz değişikliklerle Bakanlık merkez teşkilatında Atölye ve Laboratuar Öğretmenlerinin görevlendirme sorunlarının önün geçilmiş ve hak kayıpları önlenmiştir.

BAKANLIK TAŞRA TAŞKİLATINDA GÖREVLİ ATÖLYE VE LABORATUAR ÖĞRETMENLERİNİ UNUTTU

Bu değişiklikler yapılarak Bakanlık merkez teşkilatında Atölye ve Laboratuar Öğretmenlerinin ek ders ve görevlendirme sorunları çözse de bakanlık taşra teşkilatında önemli görevleri yerine getiren ve ilgili mevzuatınca görevlendirilmek zorunda olan Atölye Ve Laboratuar Öğretmenleri ile diğer branşlardaki öğretmenleri unutmuştur.

ŞÖYLEKİ;

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (İSGB) KOORDİNATÖR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İLÇE İSG BÜRO YÖNETİCİSİ, İSG BÜROSU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (İGU) GÖREVLENDİRİLMESİ;

İlgili kanun ve mevzuat hükümleri gereğince; Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile okul ve kurumlarda, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları yürütülmekte ve 81 İlde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) oluşturulmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014/16 sayılı ve "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu Genelgesi, Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin 04.06.2015 tarih, 5765453 sayılı ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB)'lerin Çalışma Esasları" konulu Genelgesi, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin 05.10.2015 tarih, 9846060 sayılı ve "İlçe İSG Bürosunun Oluşturulması" konulu Genelgesi, Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin 08.01.2016 tarih, 251760 sayılı ve "İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri" konulu Genelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.07.2020 tarih, 10058566 sayılı ve "İl İSGB'ler Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları" konulu Genelgesi gereğince İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) Koordinatör İş Güvenliği Uzmanı, İlçe İSG Büro Yöneticisi, İSG Bürosu İş Güvenliği Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanı (İGU) görevlendirilmektedir.

PERİYODİK KONTROL UZMANI (PKU) GÖREVLENDİRİLMESİ;

İlgili kanun ve mevzuat hükümleri gereğince; Çalışanlar ile makine ve ekipmanların güvenliğinin sağlanması, verimin artırılması, kazaların önlenmesi, tehlike ve risklerin en az düzeye indirgenmesi amacı ile ilgili kanun ve mevzuat hükümleri gereğince "işverenin, iş ekipmanlarının mevzuatta öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilere periyodik kontrollerini yaptırması" gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yetkili kişilerce yapılabilmesi için mevzuatına uygun olarak düzenlenen eğitim programını başarılı olarak tamamlayan Atölye ve Laboratuar Öğretmenlerinin (teknik öğretmenler) Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019/5 sayılı "İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri" konulu Genelgesi gereğince Periyodik Kontrol Uzmanı (PKU) olarak görevlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Özelikle Adana ili Aladağ ilçemizdeki elektrik kaynaklı yurt yangınında vefat öğrencilerle gündeme gelen Periyodik Kontrolün önemi bir kez daha ortaya çıkmış ve Milli Eğitim Bakanlığı Periyodik Kontrol Ekipleri kurarak okul ve kurumların periyodik kontrollerini başlatmış okul ve kurumlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek can ve mal kayıplarının önlenmesi için önemli bir adım atmıştır.

Can alıcı iki örnek verecek olursak;

Aşağıda resimde yer alan bir okulumuzda bulunan kaçık akım rölesi sürekli attığı gerekçesiyle piyasa elektrikçisi tarafından bypass edilerek devre dışı bırakılmıştır.

Yine, aşağıda resimde yer alan bir okulumuzda bulunan 300 mA'lik kaçak akım rölesidir. Okul koridorlarında bulunan Tali Elektrik Panolarında 30 mA'lik kaçak akım rölesi olması gerektiğinden Ana Elektrik Panosunda bulunması gereken 300 mA'lik kaçak akım rölesinin üzerindeki 300 rakamının yanında ki bir sıfır silinerek 30 mA olarak okul koridorlarındaki Tali Elektrik Panolarının tamamına takılmıştır. Periyodik Kontrol Uzmanları tarafından bu durum tespit edilmiş ve rapor edilmiştir.

OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİ SORUMLUSU GÖREVLENDİRİLMESİ;

İlgili kanun ve mevzuat hükümleri gereğince; Okul sağlığı hizmetleri öğrencilerimizin ve çalışanların sağlığının korunması, geliştirilmesi, sağlıklı ortam ve süreçlerde eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında okul sağlığı hizmetleri, Merkez İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinesinde, taşra teşkilatında ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri (İl İSGB) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe İş Sağlığı ve Güvenliği Büroları (İlçe İSG Büroları) koordinesinde yürütülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31.10.2018 tarih, 20680324 sayılı ve "Okul Sağlığı Hizmetleri" konulu Genelgesi gereğince Okul sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere; İl İSGB'ler bünyesinde, Okul Sağlığı Hizmetleri Sorumlusu görevlendirilmektedir.

İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ (İYEM) MESUL MÜDÜRÜ VE İLK YARDIM EĞİTMENİ GÖREVLENDİRİLMESİ;

İlgili kanun ve mevzuat hükümleri gereğince; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda ilkyardımcı bulundurulması zorunlu hale gelmiş ve ilkyardım eğitimlerinin sağlık eğitimi veren okul ve kurumlarda yapılmasına yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 01.07.2016 tarih, 7314034 sayılı ve "İlkyardım Eğitimi Merkezi ve İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi Kurulması ve İşletilmesi" konulu Genelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2020/03 sayılı ve "İlk Yardım Eğitim Hizmetleri" konulu Genelgesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görevlendirilecek ilkyardımcı yetiştirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde İlkyardım Eğitimi Merkezi, İlkyardım eğitmeni yetiştirmek üzere de Ankara ilinde İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi kurulmakta ve bu merkezlerde İlkyardım Eğitimi Merkezi/İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi Mesul Müdürü ve İlk Yardım Eğitmenleri görevlendirilmektedir.

Örneğin ulusal basına da yansıyan bilgilere göre ilk yardım eğitimi alan öğretmen ve yöneticilerin Heimlich Manevrası ile öğrencilerin hayatlarını kurtardığı da malumunuzdur.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARAMA KURTARMA BİRİMİ (MEB AKUB) EKİP LİDERİ GÖREVLENDİRİLMESİ;

İlgili kanun ve mevzuat hükümleri gereğince; Ülkemizde yaşanabilecek muhtemel afet ve acil durumlarda gerekli desteğin sağlanması, hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı işyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) koordinatörleri ile sivil savunma uzmanları koordinesinde, "Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi Ekipleri" (MEB AKUB Ekipleri) faaliyetlerini sürdürmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2021/13 sayılı ve "Afet ve Acil Durum Yönetimi" konulu Genelgesi gereğince Ülkemizde meydana gelebilecek acil durum, afet ve olağan dışı durumlarda müdahale ekiplerine etkin ve hızlı destek sağlamak amacıyla Bakanlık merkez ve il milli eğitim müdürlüklerinde sivil savunma uzman/amirleri iş birliğinde, il işyeri sağlık ve güvenlik birimleri (İl İSGB) bünyesinde, eğitimli ve donanımlı MEB AKUB ekip üyeleri, gerekli yetkinliğe sahip toplam 25 (yirmi beş) personelden oluşturulmakta ve ekip üyelerinden 1 (bir) personel il milli eğitim müdürlükleri tarafından ekip lideri olarak görevlendirilmektedir.

Bu ekiplerin Asrın Felaketi Kahramanmaraş depremlerinde göstermiş oldukları üstün gayret ve çabaları Milli Eğitim Bakanlığımızca da takdir edilmiştir.

ENERJİ YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ;

İlgili kanun ve mevzuat hükümleri gereğince; Ülkemizde enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kullanımında verimliliğin artırılmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 2010/18 sayılı ve "Enerji Yöneticisi Görevlendirme" konulu Genelgesi gereğince İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde kurulan enerji yönetim birimlerinde bina enerji yöneticisi görevlendirilmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine istinaden gerekli şartları taşıyanlar arasından ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere; İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi (İSGB) Koordinatör İş Güvenliği Uzmanı, İlçe İSG Büro Yöneticisi, İSG Bürosu İş Güvenliği Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanı (İGU), Periyodik Kontrol Uzmanı (PKU), İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEM) Mesul Müdürü Ve İlk Yardım Eğitmeni, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Ekip Lideri, Okul Sağlığı Hizmetleri Sorumlusu ve Bina Enerji Yöneticisi olarak bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmesi yapılan öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesi 2. fıkrası hükümlerince İl ve İlçe İSG Birimlerinde tam zamanlı olarak görevlendirilmekte ve 18 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından her yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla;

a) Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile alanlarına bakılmaksızın aynı Genel Müdürlükte soru hazırlamak ve/veya değerlendirme yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler haftada 27 saat,

b) Alanlarına bakılmaksızın Fatih Projesinin tüm bileşenlerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi, teknoloji odaklı öğrenme senaryolarının geliştirilmesi, elektronik içeriklerin üretilmesi ve denetlenmesi çalışmalarını yürütmek üzere Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler haftada 27 saat,

c) Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler haftada 36 saat,

ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, alanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez." hükümlerince Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında geçici olarak görevlendirilen Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri ile alanlarına bakılmaksızın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde soru hazırlamak ve değerlendirme yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere 27-36 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

Dolayısıyla; İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi (İSGB) Koordinatör İş Güvenliği Uzmanı, İlçe İSG Büro Yöneticisi, İSG Bürosu İş Güvenliği Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanı (İGU), Periyodik Kontrol Uzmanı (PKU), İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEM) Mesul Müdürü Ve İlk Yardım Eğitmeni, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Ekip Lideri, Okul Sağlığı Hizmetleri Sorumlusu olarak ilgili mevzuatı uyarınca İl ve İlçe İSG Birimlerinde tam zamanlı olarak görevlendirilen, verilen görevleri üstün bir gayretle yerine getiren bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda can ve mal kayıplarının önlenmesi noktasında gayret gösteren Atölye ve laboratuvar öğretmenlerimize ve alanlarına bakılmaksızın diğer öğretmenlerimize de Anayasamızın eşitlik ilkesi gereğince Bakanlık merkez teşkilatında görevli öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücretlerini ödemek hakkaniyet gereğidir. Bu hakkın yerine getirilmemesi, üstün gayretle verilen bu görevleri yerine getiren öğretmenlerde okuluna dönme isteği yaratmaktadır.

Özellikle Atölye Ve Laboratuar Öğretmenleri okulda olsalar Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre; 27 saat ders ücreti, 3 saat nöbet ücreti, 3 saat DDH ek ders ücreti ve hafta sonu Mesleki Açık liselerin Meslek Derslerine yani Derslerine girdiklerinden 10 saat Yüz Yüze Eğitim ek ders ücreti aldıklarında haftada yaklaşık 40 sat ek ders ücreti almakta olan atölye ve laboratuar öğretmenleri belli bir süre sonra bu görevleri ek ders yetersizliği nedeniyle bırakmaktadır.

Halbuki bu görevlerin yapılabilmesi için gerekli yeterlilikleri ve sertifikaları almaları için hizmet içi eğitimlere alınmaktadır. Yetişmiş ve hazır personelin ek ders nedeniyle görevleri bırakması gereksiz yere zaman ve mali kayıplara neden olmakta yetişmiş elaman gücünü bakanlık kaybettiğinden gereksiz personel yatırımı olmaktadır. Bu öğretmenler yerine getirmiş oldukları görevlerle; bakanlığa inanılmaz derecede maddi kazanç ve tasarruf sağlamakta, can ve mal kayıplarının önüne geçmektedir.

Ahmet KANDEMİR