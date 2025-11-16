Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Adli Olaylar

15 yaşındaki çırağa insanlık dışı işkence

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed K., iddiaya göre kalfa ve bir arkadaşı tarafından elleri bağlanarak makatına yüksek basınçlı hava kompresörüyle hava sıkılması sonucu ağır yaralandı. İç organlarında ciddi hasar oluşan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerden Habip A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 yaşındaki çırağa insanlık dışı işkence
Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed K., iddiaya göre aynı iş yerinde çalışan kalfa ve arkadaşı tarafından elleri bağlanıp, makatına yüksek basınçlı hava kompresörüyle hava sıkılması sonucu ağır yaralandı. İç organlarında hasar oluşan çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, şüphelilerden Habip A.'nın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan Muhammed K., iş yerinde kalfa olarak çalışan Habip A. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi, ardından pantolonu zorla çıkarılarak, makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Ağır yaralanıp, yere yığılan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulans ile Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Muhammed K., buradaki ilk müdahalenin ardından önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Yaşanan olay sonrası ailenin şikayeti üzerine Habip A., gözaltına alındı. Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Habip A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest kalmasına tepki gösteren baba Ahmet K., sorumluların cezalandırılmasını istedi.

