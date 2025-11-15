Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Hafta sonu hava nasıl olacak?
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
MSB: C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemeler devam ediyor
11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor
'İhtiyaç' takibe girdi: Kredilerde altı yılın zirvesi!
Gürbulak'ta iki tırda 10 kilo 574 gram uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan: Haksızlığın Karanlığı Hakikatin Işığını Bastıramaz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Lanetliyoruz
Türkiye şehitlerini son yolculuklarına uğurladı
Bakanlıktan 'hakem heyetleri kapatılıyor' iddialarına yanıt
Zehirlenme şüphesiyle anne ve 2 çocuğunun ölümüne soruşturma
50 bin mükellef incelendi: Vergi ve cezalar 220 milyar lirayı aştı
Yabancıların konut tercihi değişiyor: Yeni gözde Ankara ve Muğla!
TCMB Anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini geriledi
COINO A.Ş.'ye 'kara para aklama' soruşturması: 17 gözaltı
Uçak kazası şehitleri memleketlerine uğurlandı
Suça sürüklenen çocuk cezaları 11. Yargı Paketi'nden çıktı
Nüfus beka meselesi: Ailelerin yarısında çocuk yok!
Kredi faizleri neden düşmüyor? İşte en uygun krediler
İş bulmak için bile para lazım! İş bulmanın maliyeti 20 bin TL
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 09:24, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 09:47
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki fabrikada 8 Kasım'da meydana gelen yangının ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir ile kuzeni Nisanur Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Hanım Gülek, Esma Gikan ve Şengül Yılmaz hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibi K.O'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

