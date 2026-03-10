'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının ikinci duruşması sona erdi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun savunması alındı.

Savunmasında, çantayla para taşıdığının iddia edildiğini belirten Erdoğdu, "6 sene önceki bir olay. Ben o zaman genel başkan yardımcısıyım, ekonomiden sorumluydum. 'İstanbul'un batık bir tesisi var, yeni teknoloji getireceğiz.' dediler. Bir mühendisti, adı Erdoğan Güven olabilir. Bir anlattılar, korkunç bir kamu yararı var." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Bu Beyefendi (Ekrem İmamoğlu'nu göstererek) cumhurbaşkanı adayı olmasaydı biz 400 kişi buraya gelir miydik? Gelmezdik. Türk yargı tarihinin en önemli davasının heyetisiniz. Biz sizden adalet bekliyoruz. 10 kere tutukluluk incelemesine çıktım, ben 'hakime hanım' diyemeden tutukluluğunuzun devamına karar verildi diyor. Siz Türk milleti adına karar vereceksiniz. Benim zaten yatarım yok, bana insan olarak bakın. Günah değil mi? Bugün döviz kurundan tutun, eğitim sistemine kadar her şey size bağlı. Hapishane de vatan toprağı. Bir sürü hastalığım var, milletvekiline kelepçe takmasınlar diye hastaneye gitmiyorum."

Hayatı boyunca rüşvetin yanından geçmediğini öne süren Erdoğdu, "AK Parti bizim düşmanımız değil. Onlar da bu vatanın evlatları. 3 günlük dünya, hapishanede zaman çok zor geçiyor. Bu dava milletimizin hayrına değil, şu ekonomiye bir bakın. Çok hazırlıksız bir savunma yaptım, teknik savunmayı avukatlarım yapacak. Sizden ricam buradan kaçacak kimse yok, anlıyorum baskıyı da hissediyorum ama kararınızla Türk milletinin kaderine imza atacaksınız." beyanında bulundu.

Mahkeme Başkanı, savunmasını tamamlayan Erdoğdu'ya, tutuksuz sanık Ertan Yıldız'ın iddialarını sordu.

Erdoğdu, bu iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Hapisten çıkmak isteyen biri 12 bölümlük dizi yazar. Dediği her şey yanlış ve tutarsız. Beni arayacaklar 'Sana para getireceğim.' diyecekler. Ben de belediyede bir çanta para alacağım, olur mu öyle şey?" savunmasını yaptı.

Erdoğdu, 1 Haziran 2020'de sanık Serkan Aydın'dan 1 milyon 250 bin dolar aldığı iddiasına ilişkin de, "Serkan 4. derece kanser hastası. Canını kurtarmak için dediğinden başka bir şey düşünemiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu'nun savunmasının ardından, aralarında eşi Tuba Torun Erdoğdu'nun da bulunduğu 3 avukatı beyanda bulundu.

Duruşma, yarın sanık savunmalarıyla devam edecek.