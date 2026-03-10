10 yaşındaki Lina, matematikte dünya birincisi oldu
10 yaşındaki Lina, matematikte dünya birincisi oldu
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
Meclis'te kapalı oturum: Bakanlar Fidan ve Güler bilgilendirme yapacak
Meclis'te kapalı oturum: Bakanlar Fidan ve Güler bilgilendirme yapacak
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ikinci faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Altında yön yukarı döndü
Altında yön yukarı döndü
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Ara tatil kalkmalı mı? İşte öğretmenlerle yapılan anketin sonuçları
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

10 yaşındaki Lina, matematikte dünya birincisi oldu

Trabzon'da katıldığı Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye birincisi olan 4'üncü sınıf öğrencisi Lina Saka (10), bu kez 153 ülkenin katıldığı STEM Olimpiyatları'nın matematik kategorisinde 100 tam puanla dünya birincisi oldu. Şampiyon Lina, İtalya'daki finalde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Lina Saka, "STEM Matematik Olimpiyatları'na katıldım ve 100 tam puan alarak tüm kategoriler arasından dünya birincisi olan tek Türk oldum" derken annesi Ayça Karadeniz Saka, "Tüm sınıf kategorileri arasında dünya birincisi olan tek Türk Lina oldu. Ülkemizi temsil etme hakkı kazandı ve Roma'ya davet aldı. Mutlu ve heyecanlıyız" diye konuştu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mart 2026 16:42, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 16:48
Yazdır
10 yaşındaki Lina, matematikte dünya birincisi oldu

Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan Mehmet Salih ve Ayça Saka çiftinin kızları Lina, ilkokula başlamadan önceki gibi matematik merakıyla katıldığı çeşitli sınavlarda dereceler elde ediyor.

Geçen yıl kasım ayında ABD'deki Güney Illinois Üniversitesi (SIU) ve Singapur Uluslararası Matematik Yarışmaları Merkezi (SIMCC) tarafından ortaklaşa düzenlenen Amerikan Matematik Olimpiyatı'na katılan Lina Saka, 40 ülkeden binlerce öğrencinin yer aldığı organizasyonda tam puan alarak kendi seviyesinde Türkiye 1'incisi ve dünya 310'uncusu olmuş, Singapur'a gitmeye hak kazanmıştı.

- STEM Olimpiyatlarında altın madalyanın sahibi oldu

Öğrenci, bu yıl ayrıca FISO Olimpiyatları'na katılarak gümüş madalya kazandı ve Dubai'de düzenlenecek organizasyona davet edildi. Son olarak 153 ülkenin katıldığı STEM Olimpiyatları'na giren Saka, uluslararası yarışmanın matematik kategorisinde tüm soruları doğru yanıtlayıp 100 tam puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Tüm sınıf kategorileri arasında dünya birincisi olan tek Türk öğrenci ünvanını elde eden Lina, temmuzda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan final yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

- 65 dakikada 25 matematik sorusu çözdü

Türkiye birinciliğinin ardından kazandığı dünya birinciliğinin gurur verici olduğunu kaydeden Lina Saka, "Amerikan Matematik Olimpiyatları'nı kazandığımda çok mutlu olmuş, gururlu hissetmiştim. Onun üzerine dünya birinciliğini de kazanınca yine çok gururlu hissettim. Singapur'a gitmeye hak kazandığımda yapabileceğime daha çok inandım. Daha istekli çalışmaya başladım. Sınava katıldım ve başarabildiğim için çok mutlu hissediyorum.

Normal bir sınav gibi düşünerek girdim ve çıktığımda da güzel geçtiğinin farkındaydım. 60 dakikada 25 soru çözdüm. Şu ana kadar 3 sınava katıldım. İlki Amerikan Matematik Olimpiyatları'ydı. Altın madalya alarak Singapur'a gitmeye hak kazandım. İkincisi FISO Olimpiyatları'ydı, gümüş madalya kazanarak Dubai'ye gitmeye hak kazandım. Son olarak STEM Matematik Olimpiyatları'na katıldım ve 100 tam puan alarak tüm kategoriler arasından dünya birincisi olan tek Türk oldum" dedi.

- Olimpiyatlara katılım maliyetlerini karşılamakta zorlanıyoruz

Lina'nın annesi Ayça Karadeniz Saka, kızının hayallerini gerçekleştirmek için destek beklediğini ifade ederek, "Singapur başarısının ardından bizim hayatımız bayağı bir değişti. Çok arayıp soranlar oldu ve tebrikler aldık. Lina'nın inancı ve bizim de ona olan inancımız kat kat arttı. Bu inançla birlikte Lina FISO Olimpiyatları'na girdi ve gümüş madalya kazanarak Dubai'ye davet aldı.

Sonrasında STEM Olimpiyatları'na girdi. Büyük bir organizasyonla, 153 ülke arasında düzenlendi. Lina 100 tam puanla dünya birincisi oldu. Tüm sınıf kategorileri arasında dünya birincisi olan tek Türk Lina oldu. Ayrıca da mutluyuz. Ülkemizi temsil etme hakkı kazandı ve Roma'ya davet aldı. Ailesi olarak mutlu ve heyecanlıyız.

Finallerde ülkemizi orada temsil etmesi için de istekli ve sabırsızız. Bunların hepsi maalesef maliyetli oluyor. Bizim kaldıramayacağımız rakamlar boyutuna geldi. Singapur için söz verdik. Karşımıza çıkan rakamlar uçuk. Konaklama, uçak bileti, oradaki 5 günlük bir süreci düşününce maliyeti fazla oluyor. Her ikisi de temmuzda olacak. Haziran sonu da Dubai'ye davet aldı. Üçü de aynı tarihlere denk gelince zorlanıyoruz. Götürüp götüremeyeceğimiz de meçhul.

Lina bunu kazandı ve orada olup bayrağımızı dalgalandırmasını istiyoruz. Hepsine götüremeyecek, seçim yapmak zorunda kalacak gibi duruyoruz. Lina gibi başarılı olan çocuklar da var. Hepsi için destek bekliyoruz. Eğitime ve bilime gönül vermiş insanlardan destek bekliyoruz" diye konuştu.

'BU BAŞARIYI ELİMİZDEKİ İMKANLARLA DESTEKLEYECEĞİZ'

Kızının başarısıyla mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Salih Saka ise "Lina, zeki bir çocuk, verilen tüm bilgileri alabiliyor. Başarılı ve bu başarı bizi de çok mutlu ediyor. Düzenli ve istikrarlı çalışıyor. Gerektiği zaman oyun da oynuyor. Çok kitap okur, neredeyse kitap yetiştiremiyoruz. Başarılarının karşılığını gerçekten aldı ve bu başarının farkında. Başarılarının devamını diliyorum. Bir baba için kız çocuğunun başarısı çok farklı oluyor. Bu başarıyı elimizdeki imkanlarla olabildiğince destekleyeceğiz" diye konuştu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber