Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin 23 Mart 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle seçim yapıldı. Yapılan seçinde, İrfan Fidan seçildi.
Haber Giriş : 10 Mart 2026 10:43, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 10:43
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin 23 Mart 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146. maddesi ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi uyarınca bugün gerçekleştirilen Genel Kurul'da seçim yapıldı.
Yapılan oylama neticesinde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi.