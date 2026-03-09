Gaziantep'e füze parçası düştü!

Orta Doğu'daki çatışmalar Gaziantep'e sıçradı. Geçen hafta İran kaynaklı ve Türk hava sahasında imha edilen füze parçası Hatay'a düşmüştü. Şimdi ise benzer bir parçanın Gaziantep'e düştüğü iddia edildi.

Komşu ülkeler de füze savaşlarından etkilendi

İran-İsrail-ABD arasındaki sıcak çatışma sürüyor. Karşılıklı füze savaşlarının devam ettiği bölgede, komşu ülkeler de füze savaşlarından etkilendi. Geçtiğimiz hafta İran'dan ateşlenen ve Türk hva sahası içerisinde imha edilen füze parçası, Hatay'a düşmüştü.

Güneyşehir'e füze düştü

Referans Gazetesi'nin haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen balistik füze parçası sonrası İran'a Dış İşleri Bakanlığınca tepki gösterilirken, bugün ise korkutan haber Gaziantep'ten geldi. Güneyşehir Bölgesi'ne füze düştüğü ileri sürüldü. Kentin Güneyşehir bölgesine füze parçası düştüğü yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, bölgeyi geniş güvenlik çemberine aldı. Olay yerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.



