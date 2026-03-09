2026-HMGS/1: Başvuruları Başladı
2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1), 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 9-17 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 9 Mart 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-HMGS/1 Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
