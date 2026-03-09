MSB: 6 Türk F-16'sı KKTC'ye konuşlandırıldı

AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Petrolde 'Kara Pazartesi' 113 dolara ulaştı
Petrolde 'Kara Pazartesi' 113 dolara ulaştı
Altın güne düşüşle başladı
Altın güne düşüşle başladı
Trenlerde bayram düzenlemesi: Ek seferlerle kapasite artışı yapılacak
Trenlerde bayram düzenlemesi: Ek seferlerle kapasite artışı yapılacak
Kabine yoğun gündemle toplanacak
Kabine yoğun gündemle toplanacak
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
KDK devreye girdi: 'Çocuk Suçları Bürosu' tabelaları değişti
KDK devreye girdi: 'Çocuk Suçları Bürosu' tabelaları değişti
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MSB: 6 Türk F-16'sı KKTC'ye konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır" açıklamasında bulundu.

Haber Giriş : 09 Mart 2026 10:11, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 10:12
Yazdır
MSB: 6 Türk F-16'sı KKTC'ye konuşlandırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi yetkilisi, 6 adet F-16 savaş uçağının kısa zaman içerisinde KKTC'de olacağını duyurdu. Uçaklar güvenlik amacıyla bölgeye konuşlandırılacak, sivil uçuşlar aksamayacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada da son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla adaya F16 savaş uçaklarının konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.

Karar, Güney Kıbrıs'taki Ağrotur üssüne arka arkaya düzenlenen saldırıların ardından geldi. İngiltere'nin İran'a saldıran ABD'ye üslerini açmasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssünde drone alarmı verilmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye'nin bugün sabah saatlerinde KKTC'ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.

Meşeli, uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, söz konusu sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.

DOĞU AKDENİZ'DE ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

Türkiye dışında da bölgedeki müttefik ve komşular bölge güvenliğine destek veriyor. Türkiye'nin hamlesi öncesinde, bölgedeki müttefik ve komşu ülkeler de Kıbrıs çevresine askeri varlıklarını kaydırdı.

Yunanistan, 4 adet F-16 gönderdi. Ayrıca Başbakan Miçotakis'in "filonun gururu" olarak tanımladığı Kimon fırkateyni de dahil olmak üzere iki gemiyi adaya sevk etti.

Fransa da Languedoc fırkateynini bölgeye ulaştırırken, Charles de Gaulle uçak gemisini yola çıkardı.

İngiltere de adadaki hava üssünün hedef alınması üzerine anti-drone füzeleriyle donatılmış 2 Wildcat helikopterini sevk etti adaya sevk etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber