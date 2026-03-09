AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Petrolde 'Kara Pazartesi' 113 dolara ulaştı
Petrolde 'Kara Pazartesi' 113 dolara ulaştı
Altın güne düşüşle başladı
Altın güne düşüşle başladı
Trenlerde bayram düzenlemesi: Ek seferlerle kapasite artışı yapılacak
Trenlerde bayram düzenlemesi: Ek seferlerle kapasite artışı yapılacak
Kabine yoğun gündemle toplanacak
Kabine yoğun gündemle toplanacak
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
KDK devreye girdi: 'Çocuk Suçları Bürosu' tabelaları değişti
KDK devreye girdi: 'Çocuk Suçları Bürosu' tabelaları değişti
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kabine yoğun gündemle toplanacak

Yeni haftanın ilk gününde gözler, Beştepe'ye çevrilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi; ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş olacak. Savaşın başladığı ilk günden itibaren Türkiye'nin izlediği barış diplomasisi ve bölgesel riskler değerlendirilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2026 07:25, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 07:36
Yazdır
Kabine yoğun gündemle toplanacak

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreç, Afganistan ile Pakistan arasında tırmanan gerilim ve terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşama...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde yoğun bir gündemle toplanacak.

Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Ana gündem; ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş olacak. Bölgedeki askeri hareketlilik, savaşın olası etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri ele alınacak.

Afganistan-Pakistan gerilimi de değerlendirilecek

Bölgesel güvenlik başlığının bir diğer önemli gündem maddesi de Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilim. Sınır hattındaki çatışmaların bölge istikrarına etkisi ve Türkiye'nin izlediği diplomatik temaslar kabinede gözden geçirilecek. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları, Gazze'deki insanlık dramı ve Suriye'deki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşama da masaya yatırılacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporu ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlar görüşülecek.

Ekonomi ve enerji gündemi de masada olacak

Kabinede ekonomideki son gelişmeler de gündeme gelecek. Enflasyonla mücadele, piyasalardaki son durum ve önümüzdeki döneme ilişkin atılabilecek yeni adımlar gözden geçirilecek. Orta Doğu'daki karışıklıklar nedeniyle küresel piyasalarda artan enerji fiyatları da masaya yatırılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber