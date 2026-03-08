Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!

Orta Doğu'da artan askeri gerilim ve uçuş iptalleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki finans merkezlerinden 50 milyar doları aşan bir sermaye çıkışını tetikledi; yatırımcılar düşük vergi yerine "güvenlik" arayışıyla İstanbul ve Singapur'a yöneliyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Mart 2026 08:40, Son Güncelleme : 08 Mart 2026 08:43
Yazdır
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!

Orta Doğu'da ABD-İsrail-İran hattında artan gerilim yalnızca güvenlik risklerini değil, küresel sermaye hareketlerini de etkiliyor. Dubai ve Abu Dabi gibi finans merkezlerinden milyarlarca dolarlık servet çıkışı yaşanıyor. Singapur, Hong Kong, İstanbul, Berlin ve İsviçre gibi merkezler yeni sermaye akımlarından pay almaya hazırlanıyor.

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; Körfez'deki bölgelere ulaşan transfer talepleri 50 milyar doları aştı. Bunun henüz yüzde 20'si sağlandı. Uluslararası kaynakların bölgeden sermaye anlamında yoğun bir çıkış yaşandığını doğruluyor.

İLK HAREKET ASYALI YATIRIMCILARDAN

İran'ın Dubai ve Abu Dabi'ye yönelik başlattığı saldırılar, hava sahasında da kısıtlamalara ve uçuş iptallerine neden oldu. FlightAware verilerine göre yalnızca Dubai'de 4 binden fazla uçuş iptali yaşandı. Bu finans sektöründe acil para transfer taleplerini artırdı. Özellikle Hintli girişimciler ve Çinli aile ofislerinden oluşan Asyalı yatırımcıların varlıklarını Singapur ve Hong Kong'a taşımaya başladığı belirtiliyor. Analizlere göre milyonlarca dolarlık varlık Birleşik Arap Emirlikleri dışına çıkarılırken, Dubai'nin "güvenli finans merkezi" algısının zayıfladığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre yatırımcıların öncelikleri değişmiş durumda. Daha önce düşük vergi avantajı öne çıkarken, şimdi güvenlik en önemli kriter haline geldi. Servet danışmanları, Dubai merkezli müşterilerin yaklaşık yüzde 30'unun varlıklarını başka ülkelere taşıma seçeneklerini sorduğunu belirtiyor. Bu yatırımcıların her birinin ortalama 50 ila 100 milyon dolar arasında servete sahip olduğu ifade ediliyor. BAE Merkez Bankası Başkanı Halid Muhammed Balama ise finans sisteminin güçlü olduğunu ve bankacılık sektörünün 1.48 trilyon dolarlık varlık büyüklüğüyle talepleri karşılayabilecek kapasitede bulunduğunu savundu. Buna rağmen bankalarda transfer taleplerinin hızla arttığı belirtiliyor.

AVRUPA VE TÜRKİYE'YE YÖNELİM

Bazı raporlar, ultra zengin yatırımcıların Dubai'den Malezya'daki Johor bölgesinde bulunan Forest City gibi alternatif merkezlere yöneldiğini ortaya koyuyor. Yatırımcılar bu bölgeleri iklim, yaşam kalitesi ve güvenlik açısından daha cazip görüyordu ancak artık savaş riskine yakın olması, sermayenin yönünü değiştiriyor.

Avrupa bankaları ise Körfez'den gelebilecek olası sermaye akımlarına karşı temkinli davranıyor. Avrupa Bankacılık Otoritesi, Avrupa bankalarının güçlü sermaye yapısına sahip olduğunu belirtirken jeopolitik risklerin operasyonel tehditleri artırabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre Körfez'den çıkış yapan sermayenin bir bölümü Avrupa'ya ve özellikle Orta-Doğu Avrupa ülkelerine yöneliyor. İstanbul da Avrupa ve Orta Doğulu ailelerin tercih ettiği merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. Finans çevreleri bu hareketin Türkiye'de bankacılık ve finans sektörüne yeni bir hareketlilik getirebileceğini belirtiyor. Yaşanan gelişmeler, Orta Doğu'nun finansal haritasını yeniden şekillendiriyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber