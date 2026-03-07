Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Bir dönem Ülker'le ortak projelere imza atan Türkiye'nin önde gelen çikolata üreticilerinden Modern Çikolata için yolun sonu geldi.

Karaman'da faaliyet gösteren ve Türkiye'nin önemli gıda üreticilerinden biri olarak bilinen Modern Çikolata, geçtiğimiz yıl içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle konkordato ilan etmişti.

Yaklaşık 40 yıl önce kurulan ve 140 bin çikolata üretimi kapasitesine sahip olan Modern Çikolata, iflas etti.

MARKET ZİNCİRLERİ İÇİN ÖZEL ÜRETİM YAPIYORDU

Dev şirket, özellikle market zincirleri için özel üretim yapmasıyla biliniyordu. Ülker ile ortaklık yapan şirket, bisküvi, çikolata, kek, kraker, çikolata bar, gofret ve kremalı çikolata olmak üzere 7 ana kategoride 300'den fazla ürün üretiyordu.

İSO 500 LİSTESİNE GİRMİŞTİ!

Konkordato süreci öncesinde şirketin çalışan sayısı 3 bini aşmıştı. Modern Çikolata aynı zamanda bölge ülkelerine çikolata ve çikolatalı ürünler ihraç ediyordu. Şirket, 2023 yılına kadar İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alırken, 2023 Kurumlar Vergisi Karaman listesinde ise 7. sırada bulunuyordu.