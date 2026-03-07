Adana'da vahşet. Eşini öldürdü, polisi aradı
Adana'da kadın cinayeti işlendi. Nesrin A. isimli kadın, evli olduğu Naim A. tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından teslim olan adam, tutuklandı.
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi.
Olay bu kez Adana'da yaşandı.
Sarıçam ilçesinde yaşayan Naim A. isimli adam, 5 Mart günü gece saatlerinde eşi Nesrin A. ile tartışmaya başladı.
Naim A., eşi Nesrin A.'yı önce dövdü ardından ise boğarak öldürdü.
POLİSİ ARADI, "KARIMI ÖLDÜRDÜM" DEDİ
Cinayetin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı belirtilen adam, "Karımı öldürdüm." diyerek kendini ihbar etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Nesrin A.'ın yaşamını yitirdiği belirledi.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Naim A. ise Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.
Nesrin A.'ın Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapıldıktan sonra defnedildi.
İşlemlerinin ardından kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edilen Naim A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.