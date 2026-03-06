İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, işçi ve emeklilerin faydalandığı bayram ikramiyesinden kamu çalışanlarının da yararlandırılması çağrısında bulunarak, memurların bayram öncesi beklentilerini dile getirdi. Yüksek enflasyon ortamında memur maaşlarının 6 ay boyunca sabit kalmasının alım gücünü düşürdüğünü belirten Kahveci, akaryakıttaki gibi bir "Eşel Mobil" sisteminin maaşlara uygulanmasını ve enflasyon farkının her ay gecikmeksizin ödenmesini istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2026 16:25, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 16:30
Yazdır
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Ramazan Bayramı öncesinde memurların yaşadığı ekonomik kayıplara dikkat çekerek iki talepte bulundu: Bayram ikramiyesi adaletsizliğinin giderilmesi ve maaşlarda "Eşel Mobil" sistemine geçilmesi.

Kahveci'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde;

"Memur Bayram İkramiyesi Bekliyor, Maaşlarda Eşel Mobil İstiyor"

  • Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız ve bayramın yaklaştığı bu günlerde önemli bir adaletsizlik de ortadadır.
  • Bugün işçiler ve emekliler bayram ikramiyesi alırken, kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek çalışan grubu memurlardır.
  • Yıllardır dile getirdiğimiz üzere kamu görevlileri de diğer çalışanlar ve emekliler gibi bayram ikramiyesinden yararlanmalıdır.
  • Öte yandan ülkemizde akaryakıt fiyatlarında uzun süredir uygulanan eşel mobil sistemi, petrol fiyatlarında yaşanan artış ve azalışların anında pompa fiyatlarına yansıtılmasını sağlamaktadır.
  • Piyasadaki değişimler bu kadar hızlı şekilde fiyatlara yansıtılırken, milyonlarca kamu görevlisinin maaşlarının aylar boyunca sabit kalması çalışanlarımız açısından alım güçlerinin düşmesiyle sonuçlanmaktadır.
  • Bugün uygulanan sistemde memur maaşlarına altı ay için zam yapılmakta, enflasyon bu oranı aştığında oluşan kayıp ancak dönem sonunda "enflasyon farkı" adı altında telafi edilmektedir.
  • Oysa yüksek enflasyon dönemlerinde bu uygulama, kamu çalışanlarının alım gücünün her ay biraz daha erimesine yol açmaktadır. Bu nedenle memur maaşlarında da eşel mobil sistemine benzer bir uygulamaya geçilmeli, enflasyondaki aylık değişimler doğrudan ve gecikmeden maaşlara yansıtılmalıdır.
  • Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kamu çalışanlarının emeğinin karşılığını aldığı, alım gücünün korunduğu ve sosyal haklarının güçlendirildiği bir düzenleme son derece yerinde olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber