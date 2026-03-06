Dolar haftanın son gününde 44 TL barajını geçti
Güne yükselişle başlayan dolar, haftanın son gününde 44,06 TL'ye yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2026 17:25, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,9970
|43,9980
|44,0610
|44,0620
|Avro
|51,1565
|51,1575
|50,9700
|50,9710
|Sterlin
|58,8590
|58,8690
|58,8400
|58,8500
|İsviçre frangı
|56,4474
|56,4574
|56,4250
|56,4350
|ANKARA
|ABD doları
|43,9670
|44,0470
|44,0310
|44,1110
|Avro
|51,1165
|51,1965
|50,9300
|51,0100
|Sterlin
|58,7990
|59,0090
|58,7800
|58,9900