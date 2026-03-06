Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Akaryakıta çifte zam geliyor: Tarih belli oldu
2026'nın iki ayında denetimlere 631 milyon TL ceza
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
Terör

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı

FETÖ soruşturmaları kapsamında eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2026 07:49, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 10:10
Yazdır

FETÖ soruşturmaları kapsamında 10 yıldır gri kategoride aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Mart'ta Ankara'da yakalanan ve gözaltına alınan Sakınan'ın işlemleri tamamlandı.

Savcılık, mevcut delil durumu doğrultusunda Sakınan'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Şüpheli Sakınan, bugün çıkarıldığı Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı

