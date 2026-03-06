Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Sivil toplumumuzu Türk Dünyası'nda dijital bir ağda birleştirmek hedefimizde, çok şükür, sona geldik. Bu portal sayesinde sivil toplum kuruluşlarımız sadece Türkiye'de değil, tüm Türk devletlerinde, Balkanlar'da, Orta Asya'da ve Kafkaslar'da birbirleriyle dijital ortamda iletişim kurabilecek" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda ramazan ayı boyunca devam edecek birlik ve kardeşlik buluşmaları kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren Türk Dünyası sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın, 8 Türk devleti ile akraba ve soydaş topluluklar arasında ilişkileri geliştirmeyi, güçlendirmeyi ve geleceğe taşımayı hedefleyen bir başkanlık olarak kurulduğunu belirtti.

"Sivil toplumumuzu Türk Dünyası'nda dijital bir ağda birleştirme hedefimizde sona geldik"

Zorlu, 25'ten fazla ile giderek orada değerli yol ve dava arkadaşlarıyla buluştuklarını, Türk Dünyası hedeflerini ve vizyonunu onlarla paylaşmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sivil toplumumuzu Türk Dünyası'nda dijital bir ağda birleştirmek hedefimizde, çok şükür, sona geldik. Bu portal sayesinde sivil toplum kuruluşlarımız sadece Türkiye'de değil, tüm Türk devletlerinde, Balkanlar'da, Orta Asya'da ve Kafkaslar'da birbirleriyle dijital ortamda iletişim kurabilecek. Birbirimizin haberlerini paylaşma fırsatı bulacağız ve en önemlisi ilgili kuruluşlarımızla sizi irtibata geçirme imkanını bu zemin üzerinde oluşturacağız. Bu da sivil toplumun gücünü Türk Dünyası özelinde daha ileriye taşıyacak."

Özellikle Balkan coğrafyasında yaşayanların kendileri için çok büyük bir anlam taşıdığını dile getiren Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edip bir Balkan masası kurmayı planladıklarını aktardı.

"Ülkemizin istiklali ve istikbali için 3 önemli çalışmayı bir arada yürütüyoruz"

Zorlu, küresel kırılmaların, yaşanan dengesizliklerin dünyanın bir ucundan diğerine kadar ittifakları çatırdattığını ve yeni ittifaklar doğurduğunu belirtti.

Venezuela'da yaşananlara dikkati çeken Zorlu, şöyle devam etti:

"Kurumların ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir dönem. Gerçeği yıllar önce haykıran, 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen bir lidere sahibiz. Sağ olsun, var olsun. Bu gelişmeler yaşanırken çok dikkatli davranıyoruz. Ülkemizin istiklali ve istikbali için 3 önemli çalışmayı bir arada yürütüyoruz. Birincisi, soğukkanlılıkla gelişmeleri takip edip, bu ateş çemberinin ülkemize, vatandaşımıza yansımaması için büyük ve özenli bir çalışma yürütüyoruz. İkincisi, gerginliği azaltmaya yönelik bir politikayı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Üçüncü adım nedir? Bu gerginlik azaldığında kalıcı barış, ateşkesi sağlayacak düzeni ve zemini de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti gerçekleştirmeye çalışıyor."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği kriz ve kaoslara karşı bir güvence"

Zorlu, burada siyaset yapmak istemediğini, çünkü siyaset üstü bir meseleyi konuştuklarını aktararak, şu ifadelere yer verdi:

"Ancak şunu söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye bugün kuzeyden güneye, doğudan batıya hemen her masada arabulucu olma konumuna erişmişken, Türkiye Cumhuriyeti gittiği her yerde huzur, barış ve güven esaslı bir politika sürdürmeye gayret ederken, savunma sanayiinde güçlü atılımları gerçekleştirmeyi sürdürürken, ana muhalefet partisinin liderinin dünkü açıklamalarını büyük üzüntüyle takip ettik. Buradan Özgür Özel Bey'e söylüyorum, eğer mesele savunma sanayii ise çok açık konuşuyorum, artık savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir. Kendi sanayiini, kendi üretimini yapan bir Türkiye Cumhuriyeti vardır Allah'ın izniyle."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı iradesi ve liderliğinin Türkiye ve bölgede cereyan eden kriz ve kaoslara karşı bir güvence, bir buluşma ve direnç merkezi olma özelliği taşıdığını dile getiren Zorlu, bu yıl Türkiye'nin önemli zirvelere ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Zorlu, NATO Zirvesi, ardından COP31 ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın Devlet Başkanları 13. Zirvesi'nin Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşeceğini belirterek, bu toplantılarda önemli adımlara, güzel müjdelere hazırlandıklarını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in de katıldığı iftar programı, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

