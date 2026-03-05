AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
KPSS soruşturmalarını manipüle eden FETÖ'cü Şadan Sakınan tutuklandı
KPSS soruşturmalarını manipüle eden FETÖ'cü Şadan Sakınan tutuklandı
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
SPK'dan 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
SPK'dan 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart
Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart
2025 yılında kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı
2025 yılında kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!

Avrupa Birliği Komisyonu, yeni "Sanayi Hızlandırıcı Yasa Tasarısı" kapsamında Türk mallarının ve bileşenlerinin AB ihalelerinde ve kamu sübvansiyonlarında "AB'de üretilmiş" (Made in EU) olarak kabul edileceğini duyurdu. Brüksel'de düzenlenen toplantıda konuşan AB Sözcüsü, Türkiye ile var olan Gümrük Birliği ve köklü ticaret bağları nedeniyle Türk şirketlerinin ürettiği parça ve bileşenlerin, AB'deki kamu projelerinde yerli malı statüsünde değerlendirileceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2026 20:15, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 20:16
Yazdır
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü, Türkiye'nin sanayi politikası açısından yakın tutmak ve ticaret yapmaya devam etmek istedikleri önemli bir ortak olduğunu, "Made in EU" girişiminde Türk mallarının ve bileşenlerinin AB'de üretilmiş kabul edileceğini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu'nun Brüksel'de düzenlediği basın programı kapsamında, AB Komisyonu Sözcüsü, Sanayi Hızlandırıcı Yasa Tasarısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'de kamu alımlarına ve devlet desteklerine "Made in EU" şartı da getirecek tasarının AB'nin sanayi tabanını güçlendirmeyi ve küresel haksız rekabetle mücadele etmeyi amaçladığına işaret eden Sözcü, özellikle Avrupa imalat sektörünün başta Çin kaynaklı olmak üzere büyük bir baskı altında olduğunu anlattı.

Sözcü, girişim kapsamında AB'de temiz teknoloji, temiz çimento, çelik ve alüminyuma talebi artırmak amacıyla kamu alımları, kamu programları, sübvansiyonlar ve ihalelerin kullanılacağını dile getirdi.

"AB'de üretilmiş olması, düşük karbon emisyonu gereksinimleri ve kamu alımları ile kamu projeleri için para tahsisine ilişkin kriterleriyle bu teklif, üçüncü ülkelerde bazı tartışmalara yol açtı." diyen Sözcü, söz konusu teklifin değer zincirleri üzerindeki olası ekonomik etkileri hakkında Türkiye'de de haberler olduğunu anımsattı.

AB Komisyonu Sözcüsü, Türkiye ve AB arasında Gümrük Birliği olduğunu anımsatarak, "Teklif, Avrupa'daki Türk işletmelerine ve Türkiye'den gelen mallara yönelik bazı güvenceler ve açıklıklar getiriyor." dedi.

Fransa'da bir okul veya hastanenin yeniden yapımı için bir kamu ihalesi açıldığında, Türk şirketlerinin bu kamu ihalesine katılmaya hak kazanamayacağını vurgulayan Sözcü, bu alanda mütekabiliyet uygulanacağına dair güvence olmadığını ancak bunun ileride değişebileceğini söyledi.

Sözcü, Avrupa şirketleri tarafından Türkiye'den satın alınan çimento, alüminyum gibi malların ise kamu ihalelerinde yer alabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha olumlu bir açıdan bakıldığında, kamu sübvansiyonları ve ihaleler için, mevcut teklife göre ki bu durum değişebilir, Türkiye, AB'ye üye ülkelerin statüsüne eşdeğer tam erişime sahip olacak. Bu ne anlama geliyor? Bu, Türkiye'nin sanayi politikası açısından yakın tutmak ve ticaret yapmaya devam etmek istediğimiz önemli bir ortak olduğu anlamına geliyor."

AB ülkeleri ve Türkiye arasında uzun yıllardır yüksek verimli değer zincirlerinin olduğunu ve bunları korumak istediklerini söyleyen Sözcü, "İyi haber şu ki, Türk şirketleri ve Türk malları, kamu sübvansiyonlarına ve ihalelere erişim söz konusu olduğunda AB'de üretilmiş olarak nitelendirilecek." dedi.

Türk mal ve bileşenleri kapsama dahil

Sözcü, bunun özellikle Türkiye için son derece önemli olan otomotiv sektöründeki bileşenlerle ilgili olduğuna işaret ederek, "Mevcut teklife göre, Türk şirketleri AB ülkelerindeki kamu ihalelerine doğrudan erişemeyecek. Ancak, diyelim ki AB'de bir kamu ihalesini kazanan bir İspanya, Fransa veya Belçika şirketi, mallarını ve bileşenlerini Türkiye'den tedarik etmeye karar verirse, bunlar kapsama dahil olacak." diye konuştu.

Bunun mütekabiliyet gereği olduğunu kaydeden AB Komisyonu Sözcüsü, Türk kamu ihalelerinin mevcut durumda Avrupa şirketlerine yeterince açık olmadığını iddia etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber