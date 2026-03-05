Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart

AK Parti, kamuoyunun uzun süredir beklediği sosyal medyaya yaş sınırlaması getirilmesi ile doğum izinlerinin sürelerinin uzatılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

30 maddelik teklifle; kamu ve özel sektörde çalışan kadınların doğum sonrası 8 hafta olan analık izni 16 haftaya çıkarılarak, toplam izin süresi ise 24 haftaya yükseltiliyor. 5 gün olan babalık izni ise 10 güne çıkarılacak.

Böylece kamu ve özel sektör arasında eşitlik sağlanacak. Sosyal medya kullanma yaşı 15 olarak belirleniyor. Sosyal medyaya gidişte e-Devlet şifresi aranacak.

Teklifte yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

15 yaş altındaki çocukların sosyal ağlara kaydolması sınırlandırılıyor.

Düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılara; kullanıcılarına başvuru mekanizması sunma, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmama, 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet sunma, yaş doğrulama yöntemleri kullanma, şeffaflık raporları sunma, ebeveyn kontrol araçları sağlama, aldatıcı reklamları önleme, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içerik çıkarma, erişim engeli kararını en geç bir saat içinde uygulama, içerik çıkarma, erişim engeli kararına konu içeriğin kendi sitesinde yayılmaması yönünde tedbir alma gibi yükümlülükler getiriliyor.

Yükümlülükleri ihlal eden platformlara küresel cironun yüzde 3'üne kadar para cezası uygulanabilecek.

15 yaşındaki çocukların sosyal ağlara erişimi için e-Devlet üzerinden bir şifre oluşturulacak. Bunun için ikincil bir yönetmelik hazırlanacak. e-Devlet üzerinden alınacak şifre ile giriş yapılmasının daha güvenli olacağı değerlendiriliyor. Bu düzenlemelerin yerine getirilmesi için sosyal ağ sağlayıcılara 6 ay süre tanınacak.

Cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, müstehcenlik, fuhuş ve kasten öldürme gibi ağır suçlardan hüküm giyen şahısların; okul, kreş, yurt, servis, kantin, oyun evi ve spor tesisleri gibi çocukların yoğun bulunduğu alanlarda çalışması, bu yerleri işletmesi veya herhangi bir sıfatla görev alması kesin olarak yasaklanıyor.

Ayrıca, bu yerlerde çalışanların altı ayda bir adli sicil kayıtlarını ibraz etme zorunluluğu getiriliyor.

Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında yapay zeka destekli kamera sistemlerinin kurulması planlanıyor. Veriler yalnızca kamu hizmetinin geliştirilmesi amacıyla kullanılacak.

DOĞUM İZNİ HEM ANNE HEM BABA İÇİN UZATILDI

Koruyucu aile olanlara, çocukla aile arasındaki uyum sürecine katkı sunmak amacıyla çocuğun tesliminden itibaren 10 gün izin hakkı tanınacak. Bu düzenlemeyle koruyucu aileliğin desteklenmesi ve teşvik edilmesi hedefleniyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulaması kanuni statüye kavuşturulacak. Devlet korumasından ayrılan ve üniversite eğitimine devam eden gençlere 25 yaşına kadar destek verilebilecek.

Kadın konukevlerinde kalan kadın ve çocuklara harçlık verilmesine ilişkin düzenleme yapılacak. Bu kapsamda, aylık net asgari tutarın 1/30'u kadar herhangi bir kesinti yapmadan ödeme yapılması öngörülüyor.

Teklifle çocukların kurum bakımından ziyade aile ortamında büyümesini teşvik eden düzenlemeler yapılıyor. Buna göre; koruyucu ailelerin isteğe bağlı sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.

Çocuklara yönelik hizmetlerde ihtisaslaşmış bakım modelleri oluşturulacak. Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Merkezleri kurulacak.

Devlet korumasında büyüyen gençlerin kamuda istihdam edilmesine yönelik yeni kriterler getiriliyor. Kuruluş bakımı veya koruyucu aile hizmetinden yararlanma süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Bu süre zarfında gençlerin izin almadan yurttan ayrılmaması öngörülüyor.

Kamuya yerleştirmeler kura yerine merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak. Başvuru için 30 yaş sınırı getirilmesi öngörülüyor.

Darülaceze'ye yönelik mali ve kurumsal düzenlemeler de yapılıyor. Buna göre; Darülaceze'ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağışları ile diğer bağış ve yardımlar KDV istisnası kapsamına alınacak. Kurumun Türkiye genelinde ve yurt dışında hizmet sunabilmesi sağlanacak. Darülaceze'ye gıda bankacılığı faaliyeti yürütme yetkisi verilecek.



