Afete hazır Üniversite: AFAD ve YÖK protokolü imzaladı
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Gıda fiyatları şubata damga vurdu: Aylık artış yüzde 5,34
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı' ile 500 bin çocuk 'sağlık elçisi' oldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında okullarda sağlıkla ilgili eğitim verilmesi ve bilinç oluşturulması amacıyla yürütülüyor. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin çocuğumuzu bu program kapsamında sağlık elçisi yaptık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2026 17:34, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 17:35
'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı' ile 500 bin çocuk 'sağlık elçisi' oldu

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Bakanlığının stantlarını gezdi, ailelerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aile Hekimliği İstasyonu, UMKE İstasyonu, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Ağız ve Diş Sağlığı İstasyonu atölyelerinde incelemelerde bulunan Memişoğlu, çocuklarla sohbet ederek "Sağlık Elçisi Belgesi" verdi.

Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik alanında çocuklar ve gençlerle bir araya geldiklerini ifade eden Memişoğlu, "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında çocukları sağlık elçisi yapmayı amaçladıklarını söyledi.

- "Külliye'de Ramazan etkinliklerinde 15 bin çocuğa sağlık eğitimi"

Memişoğlu, çocuklara sağlık kültürü ve sağlık bilinci kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız, toplum hastalanmadan sağlığı kazanmak. Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında okullarda sağlıkla ilgili eğitim verilmesi ve bilinç oluşturulması amacıyla yürütülüyor. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin çocuğumuzu bu program kapsamında sağlık elçisi yaptık. Burada da 13 günde 15 bin çocuğumuza, sağlık elçiliğiyle beraber sağlık kültürünü aşılayan eğitimler verdik ve pratik uygulamalar gerçekleştirdik."

Dünyada yaşanan gelişmelere de değinen Memişoğlu, "Türkiye'miz gördüğünüz gibi ateş çemberi içinde barış ve iyilik ülkesi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah dünya daha iyi, daha huzurlu birçok ramazana ulaşır. Bizim temennimiz ve çalışmamız o yönde." dedi.

Ramazanın birlik ve dayanışmanın güçlendiği bir dönem olduğunu dile getiren Memişoğlu, herkesin ramazanını ve yaklaşan bayramını tebrik etti.

