Bakan Kacır: Kendi teknolojisini üretemeyen milletlerin tutunma şansı yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi program için geldiği Kocaeli'de, Valiliği ziyaret ederek burada Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen 32,1 milyon lira bütçeli 6 projenin imza törenine katıldı.

Kocaeli Valiliğindeki programın ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Kacır, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin her bir köşesini ihya etmek için hep birlikte canla başla gayret ettiklerini, demokrasi ve kalkınma destanı yazdıklarını söyledi.

Kacır, üretimde ve teknoloji geliştirmede rekorlara imza attıklarını belirterek, 23 yılda sanayi katma değerini 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttiklerini, ihracatı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara çıkardıklarını kaydetti.

Yerli ve milli bir savunma sanayi altyapısını inşa ettiklerini, Türkiye'yi ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli, çelik üretiminde Avrupa liderliğine taşıdıklarını anlatan Kacır, "Kalkınma yolculuğumuzda dev tesisleri ve küresel rekabet gücü yüksek binlerce KOBİ'ye ev sahipliği yapan Milli Teknoloji Hamlemizin öncü şehri Kocaeli'nin çok müstesna bir yeri var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yatırımların önünü açan teşvik programlarımızla altyapısını güçlendirdiğimiz planlı sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerin gücüne güç katacak destekler ve bölgesel kalkınma projelerimizle Kocaeli için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kacır, son 23 yılda Kocaeli'ye yaptıkları hizmetler ve kazandırdıkları eserlerin bu kararlılıklarının göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Şehrimize sanayinin çarklarının daha hızlı dönmesi için 6 yeni OSB kurduk. Sanayicimizin yer talebine cevap vermek ve üretim alanlarımızı genişletmek üzere OSB'lerimizin toplam büyüklüğünü 480 hektardan 4 bin 32 hektara çıkardık. Hayata geçen yeni yatırımlarla organize sanayi bölgelerimiz bünyesinde ilave 137 bin 760 istihdam oluşturduk." ifadelerini kullandı.

- "Şehrimizde 27 bin KOBİ'ye son 23 yılda 7 milyar lira destek sağladık"

Kocaeli'nin organize sanayi bölgelerinde 1407 üretim tesisinde 147 bin emekçinin alın teriyle, akıl teriyle Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna katkı verdiğine işaret eden Kacır, şöyle devam etti:

"Bu yıl yatırım programına dahil ettiğimiz Gebze Organize Sanayi Bölgesi İleri Arıtma Tesisi, Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Çamur Kurutma Tesisi, Global Karma Organize Sanayi Bölgesinde 80 hektarlık alanın altyapı yatırımlarını da inşallah en kısa sürede tamamlayarak Kocaeli'mizin üretim kapasitesine kazandırmış olacağız. Şehrimizin güçlü üretim altyapısının katma değerli üretime dönüşebilmesi için Kocaeli'mize 5 Teknopark, 140 AR-GE merkezi ve 15 tasarım merkezi kazandırdık. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çevik KOBİ'lerimiz Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmek için en büyük gücümüzdür. KOBİ'lerin hamisi KOSGEB eliyle şehrimizde 27 bin KOBİ'ye son 23 yılda 7 milyar lira destek sağladık. Şehrimizde gerçekleşecek 1,1 trilyon lira yatırımın ve 140 binden fazla istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizde şehrimizin organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlarda istihdam edilen çalışanların SGK işveren paylarının yarısını 2 yıl boyunca Bakanlık olarak karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için 30 milyon liraya kadar ve 9,25 puan finansman desteği sağlıyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sunuyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyoruz."

Kacır, yeni teşvik sisteminin en önemli unsurlarından biri olan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'yla atıl potansiyeli üretime dönüştürmek, yerelin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere adım attıklarını belirterek, "Programın geçen yılki çağrısında Kocaeli'de gerçekleşecek rulman üretimi, GMT levha üretimi ve akü geri dönüşüm tesisleri için 869 milyon liralık yatırım başvurusu aldık. Programın ilk çağrısından elde ettiğimiz tecrübe ışığında yatırım başlıklarını 2026'da güncelledik. Bununla yatırımcılara sunduğumuz teşvik unsurlarını ve finansman desteklerini de artırdık." şeklinde konuştu.

Program kapsamında bu yıl Kocaeli'de elektrik ve piroteknik yüksek nitelikli cihaz üretimi, raylı sistemler için elastomer bazlı ürünler üretimi, yüksek teknoloji ve entegre deprem dayanım ürünleri üretimi ve test altyapılarıyla suyun geri kazanımına yönelik yüksek teknoloji ürün üretimi yatırımlarını kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Kacır, bu projeler için her birine 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağladıklarını anlattı.

- "Bugün dünyada acımasız bir bölüşüm savaşı yaşanıyor"

Bakan Kacır, Türkiye Yüzyılı'nın mimarının Teknofest kuşağı Türk gençliğinin olacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimizi bilimle, teknolojiyle ve girişimcilikle buluşturmak, onları katma değerli üretimin merkezine taşımak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kocaeli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını bir önceki ziyaretimizde gerçekleştirmiştik. Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde faaliyet gösterecek atölyemizin kurulum çalışmalarını da tamamladık. Atölyelerde gençlerimiz tasarımdan üretime, yapay zekadan robotik sistemlere geniş bir teknoloji alanında donanım ve altyapıya erişim imkanı elde ediyor."

Durmadan, yorulmadan, Kocaeli ve Türkiye için çalışmaya, Kocaelili hemşehrilerinin refah seviyesini yükseltecek adımları tüm paydaşlarıyla birlikte atmaya devam edeceklerini vurgulayan Kacır, "Bugün dünyada acımasız bir bölüşüm savaşı yaşanıyor. Kendi teknolojisini üretemeyen, kendi savunma sanayini oluşturamayan milletlerin bu dönemde tutunma şansının olmadığı bir dünyadayız. Böylesi bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, güçlü üretim kapasitesi, derinleşen teknoloji ekosistemiyle sahada inisiyatif alan, kendi rotasını çizen, ilkelerinden asla taviz vermeyen, masada sözünün ağırlığını hissettiren bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanlığındaki programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Şahin Talus, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kacır, daha sonra MHP İl Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.