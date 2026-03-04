Dolar günü 43,97 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 43,97 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2026 17:26, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 17:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,9770
|43,9780
|43,9690
|43,9700
|Avro
|51,0320
|51,0330
|51,1900
|51,1910
|Sterlin
|58,5580
|58,5680
|58,8140
|58,8240
|İsviçre frangı
|56,0730
|56,0830
|56,3640
|56,3740
|ANKARA
|ABD doları
|43,9470
|44,0270
|43,9390
|44,0190
|Avro
|50,9920
|51,0720
|51,1500
|51,2300
|Sterlin
|58,4980
|58,7080
|58,7540
|58,9640