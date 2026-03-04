Afete hazır Üniversite: AFAD ve YÖK protokolü imzaladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kazanarak 12.843,19 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2026 18:41, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 18:42
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 161,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 5,76 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 2,10 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara karşın savaşın şiddetinin azalabileceği ve jeopolitik risklerin düşebileceğine yönelik beklentilerle karışık bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne negatif başlamasına karşın gün içinde en düşük 12.824,76 seviyesini gördükten sonra gelen alımlarla günü pozitif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise reel efektif döviz kuru, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,02 puan artarak 103,17'ye çıktı.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de Haftalık İşsizlik Maaşı Başvurularının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

