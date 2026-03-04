Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni raylara iniyor

Türkiye'nin demir yolu teknolojisindeki önemli projelerinden Milli Elektrikli Hızlı Tren'de ilk setin üretimi tamamlandı. Bu kapsamda ilk tren, Cuma günü raylara inecek ve test süreci resmen başlayacak.

Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni raylara iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarını duyurdu.

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin test süreci hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Cuma günü ilk trenimizi raylara indirerek test sürecini resmen başlatacağız. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hızlı tren filosunda yerlilik payı artacak

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin devreye alınmasıyla birlikte hızlı tren filosunda yerli ve milli üretimin payının önemli ölçüde artacağını vurgulayan Uraloğlu, "Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında 14 set daha üretmeyi planlıyoruz. Şu anda YHT hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

577 yolcu kapasiteli olacak

Bakan Uraloğlu, trenin iç donatısı hakkında da bilgi vererek "Alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan Milli Elektrikli Hızlı Tren setlerimiz 577 yolcuya hizmet verebilecek." şeklinde konuştu.

Uraloğlu ayrıca, seti oluşturan araçların; yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donatıldığını söyledi.

Uraloğlu, trende yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri Wi-Fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümü olduğunu söyleyerek "Ayrıca bu aracımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alıyor. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık." ifadelerini kullandı.

