Adana'da 23 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda gümrüklenmiş değeri 23 milyon 375 bin lira olan 4 milyon 675 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2026 09:57, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 09:58
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak ürün taşındığı belirlenen bir tırı takibe aldı.
Ekipler, Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi D-400 kara yolunda durdurdukları A.K.T. idaresindeki tırın dorsesinde arama yaptı.
Aramada, kutulara yerleştirilmiş 4 milyon 675 bin doldurulmuş sigara bulundu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü A.K.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.