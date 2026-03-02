Dolar günü yükselişle kapattı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 43,96 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2026 17:20, Son Güncelleme : 02 Mart 2026 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,9590
|43,9600
|43,9680
|43,9690
|Avro
|51,8800
|51,8810
|51,4740
|51,4750
|Sterlin
|59,1420
|59,1520
|58,8700
|58,8800
|İsviçre frangı
|57,1050
|57,1150
|56,5190
|56,5290
|ANKARA
|ABD doları
|43,9290
|44,0090
|43,9380
|44,0180
|Avro
|51,8400
|51,9200
|51,4340
|51,5140
|Sterlin
|59,0820
|59,2920
|58,8100
|59,0200