DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı belirterek, "Bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına yönelik iddialar gündeme gelirken, Denizcilik Genel Müdürlüğü Türk bayraklı gemiler için bölgede seyir güvenliğine ilişkin kritik uyarılarda bulundu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün, sosyal medya platformundan, konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

