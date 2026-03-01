DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
TBMM'de yoğun hafta: İşte Genel Kurul haftalık çalışma takvimi
Beyanname dönemi başladı: İşte 10 soruda kira beyannamesi
Türkiye'de bir ay sonra '5G'li hayat' başlayacak
Şubat verileri açıklandı: İşte markette en çok zamlanan ve düşen ürünler
Doğal gaz ve elektrik faturalarında nakdi destek gündemde!
Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi
Elektrikte yerli sayaç dönemi: 50 milyon sayaç değişecek!
CİMER'e teşekkür yağdı: MEB'in Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama: Suça karışmayanlar dönüyor!
İran doğruladı: Ali Hamaney öldürüldü
Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
'5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi'
Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
Erdoğan: Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz
Dışişleri: Bölgedeki süreci yakın takipteyiz
Çatışmalarda yeni aşama! İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
İsrail, İran'da okul vurdu: 60 öğrenci öldü
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Haberler İdari Uygulamalar

DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2026 15:50, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 16:32
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı belirterek, "Bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına yönelik iddialar gündeme gelirken, Denizcilik Genel Müdürlüğü Türk bayraklı gemiler için bölgede seyir güvenliğine ilişkin kritik uyarılarda bulundu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün, sosyal medya platformundan, konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir."


