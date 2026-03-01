Ankara-Tahran hattında diplomasi: Fidan ve Erakçi görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklara göre, görüşmede İran'daki güncel gelişmeler ele alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2026 15:28, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 15:28
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Erakçi'nin telefon görüşmesinde İran'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.