'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama: Suça karışmayanlar dönüyor!

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle hazırlanan raporda sona gelindi. Ramazan Bayramı sonrası başlayacak yasal süreçte, suça karışmayan örgüt üyeleri için rehabilitasyon ve adli kontrol yöntemi uygulanacak. Düzenlemeyle birlikte örgüt üyeliği ve propaganda suçlamaları düşerken; cinayet, gasp ve bombalama gibi eylemler "terör suçu" kapsamından çıkarılarak genel ceza kanunları ile yargılanacak.

Haber Giriş : 01 Mart 2026 07:46, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 08:01
Terörsüz Türkiye konusunda Meclis komisyonunun hazırladığı yol haritası niteliğindeki rapor doğrultusunda hukuki düzenlemeler için Ramazan Bayramı sonrasında düğmeye basılacak. Teklif hazırlanacak, ancak yasalaştırma sürece MİT'in 'kritik eşiğe' gelindiğine dair raporundan sonra başlayacak.

ARALIKLI İMZA VERECEKLER

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; sahada yapılan son tespitlerde PKK'lıların silah bırakma sürecinin devam ettiği yönünde. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın son çağrısından sonra silah bırakmaya yönelik hareketliliğin artması bekleniyor.

AK Parti kaynaklarına göre de suça karışmamış örgüt üyelerinin herhangi bir yasa çıkmasına gerek olmadan Türkiye'ye dönüşleri gerçekleşebilir. Bu durumdaki kişiler Türkiye'ye geldiklerinde, suç kaydı olmadığı için cezaevine girmeden sadece adli kontrol kurallarına tabi olacaklar. Örgüt üyeleri ülkeye geldiklerinde kayıt altına alınacaklar ve istedikleri yerde ikamet edip, belli aralıklarla karakola imza verecek.

Bu kişilerin rehabilitasyona tabi tutulması ve topluma kazandırılması konusunda bir program başlatılacak. Program için ilgili kurumların temsilcilerinin yer alacağı bir mekanizma oluşturulacak.

KAMU DAVASI AÇILACAK

Suça karışmış olanlar için ise ayrı yasa çıkarılacak. Örgüt üyeliği, örgüte yardım ve yataklık, propaganda gibi suçlar örgüt ortadan kalktığı için düşecek. Mevcut sistemde adam öldürme, tehdit, gasp veya bombalama gibi suçlar örgüt kapsamında işlendiği için terör suçu sayılıyor ve hem cezaları hem de infaz süreleri artıyor.

Terör örgütü ortadan kalkacağı için bu suçları işleyenler hakkında kamu davası açılacak ve TCK'daki adam öldürmenin cezası ne kadarsa o kadar ceza alacak. Askerimizi şehit eden terörist cezasını çekecek. Ceza İnfaz Yasasındaki infaz sürelerinde indirim yapılırsa, cezaevinde kalacakları süre kısalabilecek. Ancak, cezaevinde geçirecekleri sürelerle ilgili şu anda herhangi bir indirim düşünülmüyor.

YÖNETİCİLERİ DE KAPSIYOR

Örgüt yöneticisi konumunda bulunanlarla ilgili de farklı bir düzenleme yapılmayacak. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt yöneticileri, örgüt üyeleri için çıkarılacak hukuki düzenlemelere tabi olacak. Terör örgütünün Avrupa'da bulunan mensuplarından Türkiye'ye dönmek isteyenler için de aynı prosedür uygulanacak.

ÖCALAN'IN DURUMU

Ceza İnfaz Kanunun Geçici 2'inci maddesine göre ölüm cezaları, müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahküm olan terör suçluları, şartlı salıverilme hükümlerinden yararlanamıyor.

Bunlar hakkındaki, ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası, hayatları boyunca devam ediyor. Öcalan'ın şartlı salıverme hükümlerinden yararlanması için söz konusu geçici maddenin yürürlükten kaldırılması ve diğer ilgili maddelerde buna uyumlu düzenleme yapılması gerekiyor. Yapılacak hukuki düzenlemelerle Öcalan'la ilgili 'terör' suçlaması düşerse, ömür boyu cezaevinde kalmaktan kurtulacak. Öcalan ancak bu yolla şartlı salıvermeden yararlanacak. İnfaz Kanunundaki infaz süreleri değişmezse, Öcalan ancak 2035 yılında şartlı salıverme ile cezaevinden çıkabilecek.

