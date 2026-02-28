Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı
Orta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı
Orta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı
Bolu Belediyesine yapılan irtikap operasyonunun ayrıntıları açıklandı
Bolu Belediyesine yapılan irtikap operasyonunun ayrıntıları açıklandı
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! Dur ihtarına uymadı, 303 bin TL ceza
Yeni düzenlemede ilk ceza! Dur ihtarına uymadı, 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2026 16:04, Son Güncelleme : 28 Şubat 2026 16:04
Yazdır
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, birçok mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan gelişmeler ele alındı ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber