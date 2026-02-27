Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Edirne'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut" kapsamında düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"ne katıldı.

Kurum, yaptığı konuşmada, 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Edirne'de 2 bin 530 konutun kura çekiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Mimar Sinan'ın eserlerine ev sahipliği yapan kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Edirne'nin tarihi ve kültürel değerleriyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden olduğunu belirten Kurum, sosyal konut seferberliği kapsamında önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

Kurum, "500 bin sosyal konut seferberliğinin Edirne ayağında 2 bin 530 yeni yuvamızın kura heyecanını yaşıyoruz. Şimdiden yeni yuvalarımızın Edirne'nin anneleri, gençleri ve geleceği için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Edirne'ye 25 yılda 43 milyar liralık yatırım yapıldı"

Edirne'ye son 25 yılda önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Kurum, "Çeyrek asırda 43 milyar liralık yatırım yaptık. Bununla birlikte 27 milyar liralık yatırımımız da devam ediyor. Edirne'de 7 bin 597 konutu eğitim, sağlık ve sosyal donatılarıyla şehrimize kazandırdık." dedi.

Kentte hayata geçirilen projelere değinen Kurum, 3 Nehir 1 Şehir Projesi ile Meriç Nehri çevresinde yeni yaşam alanları oluşturduklarını, Selimiye Camisi çevresinde yapılan düzenlemelerle bölgenin yeniden ihya edildiğini anlattı.

Saraçlar Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, tarihi yapıların aslına uygun şekilde restore edildiğini söyledi.

Millet bahçesi projelerine de değinen Kurum, Keşan'daki Büyükcami Mahallesi ve Söğütlük millet bahçelerinin hizmete sunulduğunu, diğer ilçelerdeki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Sosyal konutların ilçelere dağılımına ilişkin de bilgi veren Kurum, konutların Edirne merkez başta olmak üzere Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Subaşı, Süloğlu ve Uzunköprü'de inşa edileceğini anlattı.

"Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa ettik"

Türkiye genelinde sosyal konut çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Kurum, bugüne kadar 72 ilde 314 bin 496 hak sahibinin belirlendiğini ifade etti.

Depremin nasıl asrın felaketine dönüşebileceğini 6 Şubat 2023'te 11 ilde gördüklerini ve 50 binden fazla canın kaybedildiğini hatırlatan Bakan Kurum, "Ama bu acı tablo karşısında asla karamsarlığa kapılmadık, 'Asrın İnşa' sürecini başlattık. 200 bin mimarımızla, mühendisimizle, işçimizle gece gündüz demeden afetzede kardeşlerimizi bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak için 7 gün 24 saat çalıştık. 11 ilimizde eş zamanlı çalışarak bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa ettik, 455 bin yuvamızı depremzede kardeşlerimize armağan ettik." diye konuştu.

"Her iki dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz"

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Kurum, afetlere hazırlık kapsamında önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Bugüne kadar kentsel dönüşümle 2 milyondan fazla konutu dönüştürdüklerini belirten Kurum, dönüşüm çalışmalarının önemli bölümünün İstanbul'da yürütüldüğünü ifade etti.

Olası İstanbul depreminin milli güvenlik meselesi olduğuna dikkati çeken Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her iki dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz çünkü biliyoruz ki olası bir İstanbul depremi, milli güvenlik sorunudur ve yegane çözüm yolu kentsel dönüşümdür. Bu kapsamda İstanbul'da 924 bin konutu dönüştürdük, 300 bin bağımsız bölümün yapımı da hızla sürüyor. Bu anlayışla bugüne kadar İstanbul'umuzda tam 924 bin yuvamızı dönüştürdük. 300 bin bağımsız bölümün yapımına ise hızla devam ediyoruz.

Burada tabii belediyelerimizin elini taşın altına koyması, vatandaşımızın dönüşümü istemesi hayati önemde. Biz, dönüşümü teşvik edecek her adımı atıyoruz. İşte son olarak İstanbul'da yaptığımız Yarısı Bizden Kampanya'mızda uzun süredir beklenen bir düzenlemeyi hayata geçirdik. 31 Aralık 2026'da sona erecek Yarısı Bizden Kampanyası'ndan aynı tarihe kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Böylelikle ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi zaman alan koşullar yüzünden karşılaşılabilecek mağduriyetlerinin önüne geçeceğiz."

Hak sahiplerine yeni yuvalarında huzurlu yaşam temennisinde bulunan Kurum, projelerin Türkiye genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

"Edirne'ye 18,5 milyar liralık yatırımla 7 bin 600 konut"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur da bugüne kadar ülke genelinde 1 milyon 757 bin konut ürettiklerini, 430 bin konut ve sosyal donatının inşasının ise sürdüğünü söyledi.

Edirne'de güncel rakamlarla yaklaşık 18,5 milyar liralık yatırımla 7 bin 600 konutun yanı sıra iş yeri, cami, eğitim ve sağlık tesisleri ile çeşitli sosyal donatıların hayata geçirildiğini belirten Sungur, bu projelerin 668'inin yapımının sürdüğünü ifade etti.

Belediye Başkanı Gencan'dan Bakan Kurum'a teşekkür

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da ramazan ayının birlik ve dayanışma ikliminde Bakan Kurum'u kentte ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Bakan Kurum'a teşekkür eden Gencan, Selimiye Meydanı düzenlemesi, Saraçlar Caddesi sokak sağlıklaştırma çalışmaları başta olmak üzere kentte hayata geçirilen projelere verilen desteklerden dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Edirne'nin serhat şehri kimliğiyle özel konuma sahip olduğunu belirten Gencan, "Bu şehre sahip çıkmak, aslında ecdat yadigarına sahip çıkmaktır." dedi.

"Selimiye'ye yakışır bir çevre kazandırdık"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'ye sağlanan yatırımlar dolayısıyla Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Aksal, Bakan Kurum'un 4 yıl önceki ziyaretini hatırlatarak, o dönem Selimiye Camisi çevresinin istenilen durumda olmadığını söyledi.

Selimiye'de yürütülen restorasyon ve çevre düzenlemeleriyle alanın Edirne'ye yakışır görünüme kavuştuğunu ifade eden Aksal, "Selimiye'ye yakışır bir çevre kazandırdık. Selimiye'mizin etrafı bugün çok daha düzenli, çok daha estetik bir hale geldi. Sayın Bakanımıza şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum." dedi.

"Asrın afetinde millet olarak büyük bir dayanışma gösterdik"

Edirne Valisi Yunus Sezer, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin ortaya koyduğu irade ve yeniden inşa sürecinin milletin hafızasında önemli yer tuttuğunu söyledi.

Sezer, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin yalnızca bölgeyi değil tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini belirtti.

Depremin üzerinden 3 yıl geçtiğini anımsatan Sezer, yeniden inşa çalışmalarını yerinde takip ettiğini belirterek, "Her milletin zor günleri olur. Biz millet olarak asrın afetini yaşadık ama biz dualı bir milletiz ki bu işin ve bu sorumluluğun altına elini koyacak insanlar da aynı cesaretle ve aynı şekilde denk geliyor. Allah bir şekilde tevafuk ediyor." dedi.

Sezer, afet bölgesinin yeniden inşası iradesinin 81 ilde de sosyal konut olarak gerçekleştiğini dile getirerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Edirne'de 2 bin 530 konutun kura çekimi yapıldı.

Törene Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ayşe Sarı, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kent protokolü, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bakan Kurum, Millet Bahçesi'ni ziyaret etti

Bakan Kurum, daha sonra 515 dönümlük alanda kurulu, 410 dönümü yeşil alan olarak düzenlenen kentin önemli dinlenme alanlarından Söğütlük Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Kurum, alanda yürütülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında adına dikilen mavi ladin fidanına öğrencilerle can suyu veren Kurum, yeşil alanların korunmasının ve artırılmasının şehirlerin yaşam kalitesini yükselttiğini belirtti.

Kurum, öğrencilerin "çevresel sürdürülebilirlik ve su verimliliği" temalı resim sergisini gezdi.